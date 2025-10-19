Amarcord. Il portiere Rubini nella Hall of Fame: "Qui mi sento davvero a casa»

Hugo Daniel Rubini, classe 1969, 182 presenze con la maglia bianca (fece parte della famosa squadra degli ‘Invincibili’ nel 2000 e vinse il campionato di C1 e la Supercoppa di Serie C nel 2006) è stato premiato ieri sera, nell’intervallo del match, con l’onorificenza più grande consegnata a un ex aquilotto: l’inserimento nella Hall of Fame del club bianco. A fare gli onori di casa il presidente Charlie Stillitano e l’ad Andrea Gazzoli. "Un riconoscimento bellissimo - ha affermato l’ex portiere argentino -, la ciliegina sulla torta della mia carriera. Sono la persona più felice del mondo, un privilegiato perché dal Picco sono passati tanti giocatori, entrare a far parte dell’elite dell’Hall of Fame è una sorpresa straordinaria. Ringrazio tutti". "Qui mi sento a casa - ha continuato il celebre ex aquilotto -, ho ritrovato un ‘Picco’ che è una villa, sono rimasto a bocca aperta, uno stadio stupendo da Serie A. La città e la società meritano un impianto simile, speriamo si continui a fare bene, soprattutto nell’attuale stagione nella quale non siamo partiti con il piede giusto, ma dove secondo me si può ribaltare la situazione". Il ricordo più bello? : "Il rigore parato contro l’Alessandria e la promozione in Serie B nel 2006".

Fabio Bernardini