Amarcord. Il portiere Rubini nella Hall of Fame: "Qui mi sento davvero a casa»
Hugo Daniel Rubini, classe 1969, 182 presenze con la maglia bianca (fece parte della famosa squadra degli ‘Invincibili’ nel 2000...
Hugo Daniel Rubini, classe 1969, 182 presenze con la maglia bianca (fece parte della famosa squadra degli ‘Invincibili’ nel 2000 e vinse il campionato di C1 e la Supercoppa di Serie C nel 2006) è stato premiato ieri sera, nell’intervallo del match, con l’onorificenza più grande consegnata a un ex aquilotto: l’inserimento nella Hall of Fame del club bianco. A fare gli onori di casa il presidente Charlie Stillitano e l’ad Andrea Gazzoli. "Un riconoscimento bellissimo - ha affermato l’ex portiere argentino -, la ciliegina sulla torta della mia carriera. Sono la persona più felice del mondo, un privilegiato perché dal Picco sono passati tanti giocatori, entrare a far parte dell’elite dell’Hall of Fame è una sorpresa straordinaria. Ringrazio tutti". "Qui mi sento a casa - ha continuato il celebre ex aquilotto -, ho ritrovato un ‘Picco’ che è una villa, sono rimasto a bocca aperta, uno stadio stupendo da Serie A. La città e la società meritano un impianto simile, speriamo si continui a fare bene, soprattutto nell’attuale stagione nella quale non siamo partiti con il piede giusto, ma dove secondo me si può ribaltare la situazione". Il ricordo più bello? : "Il rigore parato contro l’Alessandria e la promozione in Serie B nel 2006".
Fabio Bernardini
Continua a leggere tutte le notizie di sport su