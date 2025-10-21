Aquile, contrordine servito. Resta D’Angelo... per ora

Giornata aquilotta in stile kafkiano, quella andata in scena ieri in riva al Golfo, con l’esonero di mister Luca D’Angelo, deciso dalla dirigenza nel summit di domenica scorsa, non concretizzato e con il tecnico abruzzese regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti a Follo tra lo stupore generale. Nel mezzo, la trattativa con mister Guido Pagliuca, indicato come il successore di D’Angelo sulla panchina aquilotta, con il quale i dirigenti avevano trovato un accordo di massima domenica, naufragato ieri a mezzogiorno, parrebbe per divergenze sui collaboratori che avrebbero dovuto accompagnare il tecnico cecinese nella sua avventura alla guida dello Spezia. Tra le righe parrebbe che Pagliuca avrebbe voluto portare i suoi assistenti, il vice Nazzareno Tarantino, i collaboratori Simone Angeli, Riccardo Carbone e un preparatore dei portieri di suo gradimento, con la società bianca che non avrebbe accolto la richiesta nella sua interezza perché avente già in organico degli uomini di fiducia che ricoprono alcuni di quei ruoli. Ma ancor di più, sembrerebbe che il mancato accordo derivi dalla durata del contratto.

La frenata ha costretto il club a ripiegare su D’Angelo, il quale ha risposto ‘presente’, pur in presenza di una delegittimazione evidente avvenuta nel post match di Spezia-Cesena. Sarà lui a guidare la squadra nella difficilissima partita di Avellino. La cronaca narra di riunioni fiume tra il presidente Charlie Stillitano e il proprietario Thomas Roberts con la dirigenza spezzina per trovare una soluzione alla situazione a dir poco surreale che si è venuta a determinare, che di certo non contribuisce a rasserenare il clima tesissimo dell’ambiente sportivo a causa dell’ultimo posto in classifica della squadra, con annessa pubblicità poco lusinghiera a livello nazionale. Tramontato Pagliuca, i dirigenti aquilotti sono tornati alla carica con mister Moreno Longo, avvistato a Bari per discutere la rescissione del contratto e con mister Francesco Modesto. Ma anche in questo caso non è stato raggiunto nessun accordo, ragion per cui si è deciso di andare avanti con mister Luca D’Angelo che guiderà la squadra anche nella delicatissima sfida del Partenio Lombardi, di sabato prossimo.

In che condizioni arriverà la formazione aquilotta all’appuntamento in Irpinia non è dato sapere, di sicuro la situazione di instabilità e precarietà attuale non contribuisce a dare sicurezze e forza a un gruppo alle prese con una gravissima crisi tecnica e psicologica. In queste condizioni la salvezza appare davvero complicatissima. Le analisi in atto dalla proprietà non pare, infine, abbiano riguardato solo la questione allenatore, ma anche quella dirigenziale, a 360 gradi.