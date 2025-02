Arriva il via libera dall’Osservatorio per le manifestazioni sportive. Trasferta di Modena, ok ai tifosi

Cresce l’attesa, nella tifoseria bianca, per il match tra lo Spezia e il Palermo, in programma domani pomeriggio, alle ore 15, all’Alberto Picco. Si va verso uno stadio gremito in ogni ordine di posto, con record stagionale in termini di presenze. La prevendita va a gonfie vele: dopo il sold out della curva Ferrovia, anche la tribuna è vicina a essere completata. Folta la rappresentanza di supporter palermitani. Si annuncia, dunque, un ‘Picco’ straordinario per passione e calore, con una curva Ferrovia che potrà sfoggiare il nuovo look della copertura. Buone notizie, sempre sul fronte tifoseria, per quanto riguarda la successiva trasferta di Modena. L’Osservatorio per le manifestazioni sportive ha, infatti, dato il via libera ai supporter aquilotti, ponendo le condizioni della vendita dei tagliandi, per il settore ospiti, ai soli residenti nella provincia della Spezia in possesso della tessera del tifoso.

Fabio Bernardini

Nella foto: il settore dei tifosi aquilotti nell’ultima trasferta a Cittadella