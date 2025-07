Aumenta la concorrenza per Artistico. Elia al Palermo può ’sbloccare’ Candela

Il nuovo Spezia inizierà a prendere forma e sostanza a partire dalla prossima settimana quando il ds Stefano Melissano e l’ad Andrea Gazzoli cercheranno di concretizzare una serie di trattative ben avviate. I primi volti nuovi saranno, con ogni probabilità, quelli dell’attaccante 21enne Vanja Vlahovic e del difensore centrale 23enne Giorgio Cittadini, entrambi di proprietà dell’Atalanta. Il ds Melissano ha già raggiunto un accordo con i due giocatori, occorre approfondire i termini dei rispettivi trasferimenti in Liguria con l’Atalanta. Per il giovane bomber serbo la formula prevista è, ovviamente, quella del prestito secco con bonus di valorizzazione, considerando che si tratta di un prospetto di assoluto avvenire, già capocannoniere in Serie C con 19 gol nelle fila dell’Atalanta Under 23 e protagonista con la prima squadra di un indimenticabile esordio in Serie A. Per Cittadini probabile si opti per il prestito con diritto o obbligo di riscatto. Due volti nuovi, ai quali se ne dovranno aggiungere altri, in primis un centravanti che vanti già esperienza in Serie B.

La priorità continua a essere Gabriele Artistico della Lazio, in queste ore ambito dalla Salernitana, anche se la situazione di stallo derivante dalla diversità di vedute tra i due club sulla formula del trasferimento del giocatore in riva al Golfo (prestito oneroso con diritto di riscatto e controriscatto la richiesta della Lazio, prestito con obbligo di riscatto con eventuale diritto di recompra la risposta dello Spezia) sta determinando preoccupazioni sul buon esito della trattativa. Il giocatore continua a manifestare la volontà di vestire la maglia bianca, il che non è certo un aspetto banale, si attendono sviluppi. Nel frattempo Melissano si guarda in giro. Resta poi d’attualità la trattativa per l’esterno destro Antonio Candela, sperando che si sblocchi quanto prima la cessione di Salvatore Elia al Palermo che darebbe linfa vitale al mercato aquilotto. Il club rosanero pare disposto ad alzare l’offerta a 1,5 milioni di euro, le parti sono al lavoro per addivenire a una sintesi, con lo sfondo del Venezia che continua a essere un’opzione alternativa, peraltro gradita al club bianco che vedrebbe la strada spianata per arrivare a Candela, molto meno al giocatore. Sul fronte uscite, il Bari continua a monitorare gli attaccanti aquilotti Gianluca Lapadula e Mirko Antonucci. Soprattutto quest’ultimo pare essere una priorità del club pugliese, lo Spezia vuole però almeno un milione di euro. La Juve Stabia del neo tecnico Ignazio Abate e il Catanzaro di Alberto Aquilani hanno messo nel mirino il centrocampista aquilotto Giovanni Corradini, che sarà però valutato da D’Angelo nel corso del ritiro. Infine, due imminenti acquisti per il settore giovanile: dal Chisola arrivano i difensori centrali Meshach Ehize Abebaneria e Federico Zullo.

Fabio Bernardini