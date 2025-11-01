Automobilismo. Rally delle Colline Metallifere e di Pomarance. Arzà e Berni centrano un bel secondo posto

POMARANCE (Pisa)

"Siamo andati tutti forte in gara, ma io e Michael, insieme alla squadra e a Michelin abbiamo fatto le scelte giuste. Sono soddisfatto e contento, ringrazio il mio copilota, il team e la gente che viene sempre a tifare per me". Le parole all’arrivo del Rally Colline Metallifere e Pomarance sono dello spezzino Claudio Arzà, pilota di punta e presidente della Bb Competition, giunto secondo assoluto col navigatore Michael Adam Berni. "La mia stagione è stata piuttosto contenuta quest’anno, perché tra impegni lavorativi, la nascita di mio figlio e varie – dichiara Arzà – , ho corso solo al Motors Rally Show con Simona Righetti, sempre con la Skoda Fabia Rs". Il driver è tornato ad impugnare il volante della vettura boema a distanza di otto mesi dall’ultima occasione, protagonista di una grande prestazione con pneumatici Michelin, sotto la supervisione tecnica di Erreffe Rally Team. "Al Colline Metallifere è andato tutto bene, anche con il navigatore nuovo per l’occasione. Queste macchine sono estremamente competitive, ma anche molto professionali, quindi il fatto di non avere ancora molta dimestichezza e conoscenza del mezzo si sente, perché si va davvero forte e il ritmo è molto alto". Un risultato, quello di Arzà, concretizzato con soli otto secondi di ritardo dal vertice. "Sono comunque molto contento del risultato, di come ho gestito la gara e di come mi sono sentito in macchina. Ora vediamo, da qui a fine anno, se riusciremo a trovare il modo di fare ancora qualche altra competizione". Il futuro più a lungo termine. "Per la prossima stagione, insieme a Massimo Moriconi, che è il mio navigatore, stiamo cercando di mettere insieme un programma non ancora definito nei dettagli, ma che sarà sicuramente in una zona della Coppa Italia, con il Trofeo Michelin, per provare a toglierci qualche soddisfazione. L’obiettivo è avere un programma più strutturato e poter stare più spesso sulla macchina, accorciando i tempi di inattività. Continueremo con tutto il lavoro della scuderia, comprendendo cosa vogliano fare i piloti e quali opportunità ci saranno". La scuderia spezzina era impegnata comunque in Toscana con quattro equipaggi. E quindi ricordiamo la vittoria di classe N3, al ritorno sulla Renault Clio RS, per Luca Raspini, affiancato da Raffaele Corniglia, in tredicesima posizione assoluta. Sfortunati ritiri per Giuseppe Iacomini e Simone Marchi, fuori causa per una rottura meccanica accusata dalla loro Subaru Impreza R4 nella prima prova speciale e per Mariano e Matilda Mariani, ritirati per problemi al motore della loro Renault Clio Williams quando si trovavano al comando della classe A7 ed in decima posizione assoluta. Infine, dalle colline pisane al Trofeo Aci Como, appuntamento conclusivo del Trofeo Italiano Rally. Sulle strade del Lario, Moreno Cambiaghi e Giulia Paganoni hanno concluso in seconda posizione di classe e tredicesima assoluta, sulla Lancia Ypsilon Rally4 schierata dal team Autotecnica 2.