Avellino-Spezia 0-4: primo acuto degli aquilotti firmato da Aurelio, Vlahovic, Vignali e Di Serio

Avellino, 25 ottobre 2025 – Le sliding doors funzionano ancora una volta: dall'esonero saltato di Luca D'Angelo dopo il k.o. contro il Cesena dello scorso turno, alla vittoria del suo Spezia ad Avellino. Sono Aurelio, Vlahovic, Vignali e Di Serio a firmare il rotondo successo, il primo stagionale, della squadra aquilotta, che sbanca il Partenio-Lombardi, giocando per un tempo intero in superiorità numerica per l'espulsione di Palmiero. Gli spezzini salgono così a quota 6 in classifica e lasciano l'ultimo posto al Mantova, che però gioca domani, contro il Bari, appaiato agli aquilotti).

D'Angelo si affida ai soliti dello scorso turno con Jack a sostituire Wisniewski alle prese con un attacco influenzale (Cistana invece accusa un problema nella rifinitura), mentre dall'inizio ci sono sia Vignali che Cassata (e Kouda c'è nella ripresa).

La prima occasione arriva al 18' è dei padroni di casa, con la deviazione al volo in area di Biasci, e a Sarr ad alzare il pallone oltre la traversa. Blocca invece facilmente cinque minuti dopo Iannarilli, il calcio di punizione centrale battuto da Esposito. Deve poi intervenire ancora Sarr per deviare sul fondo la conclusione di Besaggio che era riuscito ad incunearsi in area. Di nuovo poi impegnato l'estremo difensore ospite su Sounas al 37', pur da posizione defilata.

La gara si mette in discesa per lo Spezia al 44', quando Palmiero viene espulso per un intervento molto duro e scomposto su Esposito: l'arbitro non ha dubbi ed estrae immediatamente il cartellino rosso.

Dopo l'intervallo subito dentro Kouda da una parte e Palumbo e Milani dall'altra. Dopo 18' lo Spezia passa in vantaggio grazie ad Aurelio che di testa la piazza dentro sul cross di Nagy. È lo 0-1.

Ci prova l'Avellino a risalire in sella, ma i liguri, con un uomo in più, chiudono tutti i varchi. Il raddoppio giunge al 37', con Esposito che penetra in area e poi cede a Vlahovic, che deve solo depositarla dentro. È lo 0-2. Passano solo tre minuti e Vignali fissa il tris con un tiro angolato dal limite su cui nulla può fare Iannarilli. È lo 0-3. C'è ancora il tempo per il poker con Di Serio che fa centro sul cross di Beruatto. È lo 0-4 e così si chiude l'incontro.

AVELLINO (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori (75’ Tutino), Besaggio (66’ Russo), Palmiero, Sounas (60’ Gyabuaa), Cagnano (46’ Milani); Biasci (46’ Palumbo), Crespi. A disp. Daffara, Enrici, Manzi, Armellino, Lescano, Panico. All. Biancolino.

SPEZIA (3-5-2): Sarr; Mateju, Hristov, Fellipe Jack (87’ Candela); Vignali, Nagy, Esposito, Cassata (46’ Kounda), Aurelio (80’ Beruatto); Soleri (72’ Di Serio), Lapadula (80’ Vlahovic). A disp. Mascardi, Loria, Candelari, Lorenzelli. All. D’Angelo.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto (assistenti Di Giacinto di Teramo e Rinaldi di Bassano del Grappa, quarto uomo Crezzini di Siena; Var Piccinini di Forlì, Avar Di Vuolo di Castellammare di Stabia).

Reti: 18' st Aurelio, 37' st Vlahovic, 40' st Vignali, 44' st Di Serio.