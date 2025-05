Avversari in cerca di riscatto. Caserta ci crede e sprona i suoi: "Dovremo fare la gara perfetta»

Il tecnico del Catanzaro Fabio Caserta (nella foto) nel post match dell’andata, pur riconoscendo i meriti della vittoria dello Spezia, ha spronato i suoi a non mollare: "Lo Spezia è stato superiore, noi andremo al ‘Picco’ per fare una grande partita. Nel calcio, a volte, gare dagli esiti scontati, possono essere ribaltate". Quella che appare come una mission impossible per il Catanzaro, obbligato a vincere con tre gol di scarto dopo il due a zero patito al ‘Ceravolo’, non è vissuta come tale da tecnico e giocatori calabresi: "Alla Spezia sarà una partita difficile, ma nel calcio tutto può succedere". Ieri l’allenatore giallorosso ha ribadito i concetti precedentemente espressi. "Servirà un’impresa, mancano ancora novanta minuti e anche se le possibilità sono poche, ci sono e dobbiamo crederci fino alla fine per fare qualcosa di importante".

L’allenatore dei giallorossi ha spronato i suoi uomini: "Occorrerà la gara perfetta, dovremo stare attenti a non concedere spazi allo Spezia e essere bravi a concretizzare le occasioni che ci capiteranno. È normale che faremo una gara offensiva, ma senza dare il fianco agli avversari, mantenendo il necessario equilibrio. Dovremo onorare la partita anche per i nostri tifosi". Non saranno a disposizione di Caserta gli infortunati Coulibaly e Situm, quest’ultimo ex grande aquilotto.

Fabio Bernardini