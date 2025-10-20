Basket Grinta e coraggio. La Tarros non fa sconti

TARROS SPEZIA 87 GRANTORINO DRAFT 85 (27-27, 52-58, 73-75)

TARROS SPEZIA: Lamperi 1, Puccioni 4, Kmetic 41, Ramirez 6, Kolaj ne, Carraro ne, Esposito ne, Tedoldi, Pesenato 12, Deri, Petrushevski 8, Cellerini 15. All. Ricci. (TL: 15/23, 2P: 30/43, 3P: 4/22)

GRANTORINO DRAFT: Battaglio, Zumstein 5, Bertaia 4, Pizzaia 6, Bossola 20, Losito 9, Fracasso 15, Mancino, Milone 2, Grillo 6, Barla 16, Obaseki 2. All. Comazzi. (TL: 11/12, 2P: 16/33, 3P: 14/31)

Arbitri: Francesco Barbarulo di Vinci (Fi) e Daniele Collet di Castelnuovo Berardenga (Si)

LA SPEZIA - La Tarros scopre il vero Kmetic e si gode la conferma di Cellerini che affianca capitan Ramirez nel ruolo di ‘Arsenio Lupin’: nick che fu dato negli anni 80 in Italia ad un certo Mike D’Antoni. Una gara pazza, giocata ai mille all’ora almeno fino al 30°, con gli ospiti che sembrano tarantolati da oltre l’arco dei 6,75: canestri a ripetizione dei gialloblù contro la difesa individuale dei bianconeri (al 20°: 9/15 da tre punti, 11/16 da due e 9/10 dalla lunetta): semplicemente segnano, sempre. Eppure la Tarros, che trova anche passivi importanti (9-20 al 4°), ha sempre la forza di reagire trascinata da un Kmetic stratosferico tant’è che al riposo lungo lo sloveno, ex campione d’Europa con la sua Under 21, ha già messo a referto 29 punti di cui 8/8 da due ed un eloquente +32 di valutazione. La coppia di guardie Kmetic-Celelrini rimette in piedi la Tarros come già all’8° (15-25) quando concretizzano in contropiede per meriti propri due palle recuperate ed altrettante dei compagni Petrushevski e Puccioni. I piemontesi ricominciano a ‘bombardare’ con una facilità disarmante (37-47 al 15°). Petrushevski recupera da par suo in difesa e la Tarros ritrova punti ed energie mentre lo sloveno trova anche la sua rima tripla della serata. Anche dopo il riposo lungo gli ospiti non cambiano il proprio registro da oltre l’arco ritrovandosi nuovamente sul +10 (60-70 al 25°) ma la Tarros riesce a riaprire il match. La tripla di Kmetici apre l’ultima frazione regalando il primo vantaggio della gara alla Tarros, poi Cellerini con i tentacoli alla ‘Ramirez’ recupera due palloni in un amen trasformandoli in canestro: 81-78. La Tarros prova a giocare col cronometro sebbene manchino più di 7’ alla sirena ma non concretizza 5 possessi consecutivi e fa 2/6 dalla lunetta. Si va punto a punto: Kmetic segna l’87-85 con l’ennesima penetrazione quando mancano 20 secondi, ma il sigillo lo mette in difesa Petrushevski che annulla due tiri degli ospiti.

Serie B Interregionale, girone C, risultati 4ª di andata: Lucca-Junior Casale 83-78, Don Bosco Torino-Genova 83-74, Costone Siena-Virtus Siena 71-55, Cecina-Empoli 80-86, San Miniato-Arezzo 82-70, Mens Sana-Legnaia Firenze 81-65. Riposa Borgomanero. Classifica: Costone Siena 8 punti; Virtus Siena, Lucca, Empoli, San Miniato 6; Borgomanero, Spezia, Don Bosco Torino e Mens Sana 4; Junior Casale, Genova, Arezzo e Cecina 2; Legnaia Firenze e GranTorino 0.

Gianni Salis