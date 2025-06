Basket, la squadra del presidente Caluri attende di conoscere i gironi per la prossima stagione. Serie B Interregionale, si torna all’antico. Si parte il 28 settembre, Tarros unica ligure

Lo avevamo anticipato due mesi fa, ora dalla Fip arriva l’ufficialità: dalla prossima stagione la serie B Interregionale torna all’antico con 6 gironi da 16 squadre (non più 8 da 12), abolizione dei play-in Gold e play-in out, un esperimento durato due stagioni che non ha attecchito. La ‘nuova’ formula è dunque quella classica, consolidata in decenni di campionati: 30 gare, 15 nel girone di andata ed altrettante nel girone di ritorno. Una formula, quella del prossimo campionato di B Interregionale che partirà il 28 settembre, abbastanza chiara: le prime 8 accederanno ai play-off promozione interfacciandosi però con quelle di un altro girone, così come per i play-out che interesseranno le squadre classificatesi dal 12° al 15° posto da cui usciranno le due retrocesse che accompagneranno in serie C la 16ª classificata. Nona, decima ed undicesima classificata saranno invece salve. Come detto i gironi di serie B Interregionale dunque non saranno più 8 da 12 squadre ma 6 da 16 squadre ciascuno; ad oggi è assolutamente prematuro capire con quali squadre saranno composti dato che la certezza arriverà solamente nella seconda settimana di luglio, dopo le iscrizioni il cui termine ultimo è il 7 luglio. La Tarros, unica ligure rimasta dopo la retrocessione di Genova in C regionale, attende di essere posizionata nuovamente con le toscane sebbene a oggi c’è qualche timore che il girone del Granducato possa essere allargato a qualche formazione umbro-laziale se non addirittura sarda. Per ora è comunque prematuro parlare di tutto questo visto che ogni estate tra mancate iscrizioni, riposizionamenti in gironi più congrui, richieste di ripescaggio, c’è il rimescolamento della composizione dei gironi.

Gianni Salis