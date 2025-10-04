Basket. Landini, esordio in B domani a Civitanova
Debutto interno per la Landini Lerici nel campionato di Serie C maschile dopo l’esordio vittorioso in casa della 5...
Debutto interno per la Landini Lerici nel campionato di Serie C maschile dopo l’esordio vittorioso in casa della 5 Pari a Torino. Avversario stavolta la Teens Biella vittoriosa di una dozzina di punti, nel primo turno, contro l’Aurora a Chiavari. Mancherà ancora, per via di ulteriori lungaggini di tesseramento, la guardia americana Micah Schnyeder. Palla a due al Palabiagini stasera alle 20.30.
Prima trasferta invece in Divisione Regionale 1, ex Serie D, per l’altra squadra del Progetto Golfo e cioè la Golfo dei Poeti, all’indomani della sconfitta di fronte al Cus Genova nella giornata d’apertura. La visita, domani alle 18.30, è al Cogoleto sconfitto nettamente, nel weekend prima, dal Tigullio Sport Team a Santa Margherita Ligure.
Turno d’avvio invece per la Landini Femminile fresca promossa in Serie B, che va a Civitanova ad affrontare la Feba, domani alle 18. Le altre partite nel raggruppamento tosco-umbro e ligure: Le Mura Spring Lucca-Firenze Academy, Pielle Livorno-Nico Ponte Buggianese, Pink Terni-Costone Siena, Pontedera-Golfo Piombino, Prato-Valdarno e Umbertide-Perugia.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su