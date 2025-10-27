Basket. Tarros incassa un’altra sconfitta in trasferta. Ad avere la meglio è la quotata Virtus Siena

VIRTUS SIENA79TARROS SPEZIA75(17-17, 33-39, 54-55)

VIRTUS SIENA: Liotta ne, Braccagni 2, Redaelli 11, Costantini 14, Calvellini 16, Morciano 11, Gianoli 8, Bartelloni, Guerra 17, Cini, Crocetta, Vegni ne. All. Evangelisti. (TL: 18/31, 2P: 23/44, 3P: 5/20)

TARROS SPEZIA: Lamperi 3, Puccioni 4, Kmetic 22, Ramirez 4, Sabbadini ne, Tedoldi 6, Pesenato 10, Deri 3, Petrushevski 17, Cellerini 6. All. Ricci. (TL: 11/18, 2P: 17/37, 3P: 10/28)

Arbitri: Giacomo Posarelli di Grosseto e Mattia Parigi di Firenze

SIENA - Va in archivio con una sconfitta anche la seconda trasferta senese della stagione. La Tarros gioca praticamente alla pari contro la quotata Virtus Siena ma non riesce a tenere l’inerzia del match nell’ultimo e decisivo tempino. Un match decisamente bruttino con un’enormità di palloni persi banalmente da ambo le parti, ben 16 a testa. Alla fine manca qualcosina ai bianconeri di coach Ricci per portarsi a casa due punti che sarebbero stati oro colato. La differenza la fa il loro playmaker Guerra, architrave del gioco rossoblù in grado di dispensare assist oltre che segnare punti importanti. Peccato, perché la Tarros, pur vivendo di giocate individuali, sbaglia tanto, anche troppo sia sulla pressione avversaria sia senza alcuna pressione: emblematici un paio di palloni regalati da Kmetic e Pesenato. Una gara quasi sempre punto a punto con i bianconeri che a metà del 2° tempino danno l’impressione di poterla incanalare arrivando al 18° sul +8 con la seconda tripla della serata di Kmetic che vale il 28-36. E prima del riposo lungo è la tripla di Tedoldi a sigillare il +6 per la Tarros con cui si va al riposo. Match che non decolla, anzi. Pesenato palla in mano si addormenta con Calvellini che gli strappa agevolmente il pallone per il contropiede del 52-50, anche se sull’ultima azione il centro lombardo si fa perdonare siglando ancora il seppur minimo vantaggio. Spezia ancora sul +1 (67-68 al 36°) e sempre con una tripla di Kmetic. In un amen la Tarros perde Pesenato per falli (4° e 5° nel giro di pochi secondi). Guerra sigla il 74-68 al 38°. Petrushevski e Kmetic provano a rimetterla in piedi (77-75) ma Guerra la sigilla con due liberi dalla lunetta.

Risultati 5ª di andata: GranTorino Draft-Mens Sana Siena 74-110, Genova-Cecina 75-93, Junior Casale-Don Bosco Torino 69-65, Empoli-San Miniato 85-67, Arezzo-Costone Siena 75-81, Olimpia Firenze-Borgomanero 98-91. Riposa Lucca.

Classifica: Costone Siena punti 10; Virtus Siena ed Empoli 8; Lucca, San Miniato e Mens Sana 6; Spezia, Borgomanero, Don Bosco Torino, Cecina e Junior Casale 4; Arezzo e Firenze 2; GranTorino Draft 0.

Domenica prossima la Tarros torna al PalaSprint ospitando Arezzo alle 18.

Gianni Salis