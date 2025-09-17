Bene lo Spezia Lab Future. Entra nella U17 Eccellenza

Importante risultato nella "tre giorni" di spareggi per l’ammissione al campionato U17 eccellenza toscano 25/26 in quel di Fucecchio per la compagine di Spezia Lab Future. Si affrontavano in un girone all’italiana quattro squadre: Basketball Lucca, Mens Sana Siena, Herons Montecatini oltre ai bianconeri. La formula prevedeva al termine delle 6 gare le prime due classificate in U17 Eccellenza e le restanti in U17 Gold. Spezia Lab Future ha conquistato la U17 Eccellenza.

Prima giornata in sostanziale equilibrio totale con il Montecatini che battevail team di Lucca di 2 punti dopo un overtime e i nostri che avevano la meglio sempre di due lunghezze contro Siena. Seconda giornata che vedeva soccombere ancora Siena (per mano di Lucca) e, purtroppo, i nostri giovani di Spezia Lab per mano di Montecatini che, a quel punto, era già matematicamente qualificata per l’eccellenza.

Terza giornata che ha visto lo scontro diretto tra i nostri ragazzi di Spezia Lab e gli avversari di Lucca, scontro che avrebbe qualificato la vincente all’Eccellenza rimandando la perdente al campionato Gold. E si è vista una partita combattutissima, con i nostri ragazzi che partono subito forte limitando il miglior giocatore avversario (Donati, 47 nella prima contro Montecatini e 26 nella seconda contro Siena) e contrapponendo un sontuoso Bertagna (5 triple alla fine per lui). Lucca poi rientrava nel secondo quarto chiudendo addirittura a +3. Terzo quarto in cui Spezia Lab prendeva il largo, indirizzando la gara, i ragazzi dei coach De Santis e Soncini aumentavano (finalmente) l’intensità difensiva chiudendo ogni spazio e abbassando di molto la pericolosità offensiva degli ottimi ragazzi di Lucca. Ultimo tempino in controllo totale, tutti hanno portato il proprio mattoncino utile a raggiungere il massimo campionato Under 17 in toscana con l’obiettivo di migliorare il campionato della scorsa stagione e progredire ulteriormente dal punto di vista tecnico.

Spezia Lab, al secondo anno di attività maschile in Toscana, nata dalla collaborazione tra Scuola Basket Diego Bologna e ASD Canaletto, in questa stagione si è arricchita dell’ingresso del "mondo" Golfo dei Poeti, altra realtà nata da poche ma buonissime stagioni. La collaborazione ha portato alla composizione delle migliori squadre possibili per partecipare al campionato U15 eccellenze (ammessi) U17eccellenza (qualificati) e U19 (spareggi) per la qualificazione nella prossima "tre giorni" di Fornacette del 19-20-21 settembre prossimi.

Ecco i tabellini delle tre gare degli spezzini agli ordini di coach De Santis e Soncini.

Spezia Lab–M. S. Siena

73-71

SLF: Rizzotti 2, Conti 3, Tedeschi 21, Katuci, Farusi 5, Maccari 23, Failla, Calini 2, Deda, Bertagna 15, Donadei 2, Masi.

Spezia Lab–H. Montecatini

81-88

SLF: Rizzotti 4, Conti 8, Tedeschi 13, Katuci, Farusi 6, Maccari 19, Villanueva, Calini 8, Deda, Bertagna 20, Donadei 3, Masi.

Spezia Lab – Lucca

71-59

SLF: Rizzotti 5, Conti 4, Tedeschi 9, Katuci, Farusi, Maccari 23, Failla, Calini 2, Deda, Bertagna 20, Donadei 8, Masi.

G.S.