"Bertola resta con noi"

Il direttore sportivo dello Spezia Stefano Melissano fa il punto sulla campagna acquisti dello Spezia Calcio che si è conclusa con il botto. "Chiudiamo la sessione di mercato con buona soddisfazione con gli innesti importanti di Chichizola e Lapadula, all’interno di un percorso di crescita in cui sono stati inseriti due giocatori importanti non solo sotto l’aspetto tecnico, ma anche umano. Da gennaio dell’anno scorso siamo partiti con una certa identità e mentalità con un focus ben preciso che è quello di rimanere concentrati su noi stessi, scendere in campo e dare tutto per rendere orgogliosa la nostra gente. Sono contento di quello che stiamo facendo e ringrazio tutti, dai giocatori ai magazzinieri, dai massaggiatori allo staff tecnico e dirigenziale perché ognuno incide in questo lavoro".

Nessun movimento sul fronte cessioni per il club bianconero. "Cambiare tanto vuol dire che qualcosa è andato storto. Il mio obiettivo principale è sempre stato quello di non toccare questa squadra. Nessun giocatore ci ha chiesto di andare via, anche chi ha giocato meno. Pensiamo solo a lottare e a goderci il momento". Nessun rinforzo è arrivato nel reparto difensivo, dove la squadra poteva sembrare un po’ corta: "A Carrara abbiamo avuto la dimostrazione che Vignali può fare quel ruolo, senza dimenticare Benvenuto e Giorgeschi in cui credo molto".

Rimarrà anche Nicolò Bertola, il cui contratto scadrà a fine anno. "Per lui non c’è mai stato un interessamento concreto. Non sappiamo cosa succederà nei prossimi giorni, ma non sarà per noi un problema perché vogliamo tutelare il nostro progetto tecnico. Bertola sarebbe comunque rimasto da noi, anche in caso di cessione, perché togliere un giocatore da questo gruppo non era pensabile".

Tante le aspettative dopo la brillante mossa che ha portato Lapadula a vestire la maglia bianconera. "L’idea di prenderlo è nata ai primi di gennaio quando, visto il rapporto che ho con lui, l’ho chiamato e gli ho chiesto di venire a far esplodere il ’Picco’. La sua disponibilità è stata immediata, nonostante offerte importanti da due squadre di Serie A. Lo ringrazio perché ha fatto uno sforzo, così come il Cagliari".

Sull’avvicendamento all’interno della società Melissano precisa: "I ragazzi sono sereni e questo cambio ci ha toccato poco, se non per conoscenza. Il flusso operativo funziona così: io porto avanti le trattative, dopo averne parlato con il mister e ne discuto con l’ad Andrea Gazzoli, che mi dà l’ok per procedere. Quello che succede proprio non lo so".

