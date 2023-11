Bertola si è dimostrato un aquilotto vero. Kouda predica nel deserto, Moro torna al gol

DRAGOWSKI 6,5: compie un miracolo sul diagonale angolato di Favilli, nulla può sulle reti di Casasola e Diakité. Bravo sul tiro a botta sicura di Favasuli.

AMIAN 6: piombato nella propria metà campo a circoscrivere il raggio di azione di Favilli.

MUHL 6: servirebbe un leader a guidare la difesa, fa il compitino discretamente bene ma il ruolo esige altro.

BERTOLA 6,5: arcigno in marcatura sul dinamico Raimondo, mette il cuore oltre l’ostacolo firmando il gol dell’1-1 sotto la Ferrovia: un esempio di aquilotto vero. Una sola sbavatura su un disimpegno errato che innesta Favilli (81’ VERDE 6: ci mette lo zampino sulla rete del 2-2 con il suo sinistro potente non trattenuto da Iannarilli).

CANDELARI 6: il 18enne, al suo debutto da titolare al ‘Picco’, se la cava. Discreto in copertura sulle avanzate di Corrado, non disdegna le percussioni in avanti. Pregevole un suo tiro in acrobazia respinto dalla difesa (61’ ELIA 5: non sposta gli equilibri).

CASSATA 5: chiedetegli di mordere i garretti degli avversari ma non di impostare. Tanti, troppi gli appoggi sbagliati. Meglio nel secondo tempo.

ESPOSITO S. 4: ennesima prestazione da matita rossa, fischiatissimo dal pubblico non prende mai in mano le redini del gioco, ripiegato su passaggi orizzontal. Kouda gli serve un pallone d’oro in area, la sua conclusione è telefonata tra le braccia del portiere. Ci prova con una punizione senza esito.

RECA 5,5: più intraprendente del solito, invitanti i suoi cross per Pio Esposito e Candelari. Portentoso un suo recupero su Casasola, da dimenticare la marcatura su Diakité che lo anticipa nettamente per il raddoppio delle Fere (72’ KROLLIS 5: ci prova con un sinistro respinto dalla difesa, per poi farsi anticipare nel prosieguo al centro dell’area).

KOUDA 6: predica nel deserto, le sue accelerazioni, i suoi movimenti senza palla, la sua fisicità non sono supportati da un’adeguata collaborazione dei compagni (81’ MORO 6,5: entra con il cipiglio giusto, propizia il gol del pareggio con la deviazione di Capuano).

ESPOSITO P.5,5: per il giovane scuola Inter, visionato in gradinata dall’ex indimenticato ds aquilotto Gianluca Andrissi, tre colpi di testa preda di Iannarilli e nulla più.

ANTONUCCI 5: evanescente, paga l’assenza di una manovra offensiva accettabile, ma lui ci mette poco o nulla, mai un’invenzione, un dribbling degno di nota, un tiro come attaccante comanda (61’ CIPOT 5: non pervenuto).

ALL. ALVINI 4: ennesima prestazione inguardabile della sua squadra, il pareggio in extremis è salutato dai fischi. L’avventura del tecnico di Fucecchio, aspramente contestato dalla tifoseria spezzina, è al capolinea. Ritarda il cambio di Verde, inspiegabile la sostituzione di Kouda.

ARBITRO SOZZA 6,5: ottima direzione di gara.