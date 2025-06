Besiktas in pressing su Esposito. Il Bologna offre 5 milioni e Pyythia

Il Besiktas in pressing su Salvatore Esposito. Dalla Turchia arrivano conferme dell’interessamento da parte della società polisportiva con sede a Instanbul, per il forte regista aquilotto, anche se in via Melara non è ancora pervenuta nessuna offerta ufficiale. Il club turco sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta di acquisto di sei milioni di euro più bonus, ovvero quanto richiesto dallo Spezia per l’atleta napoletano. Il quale, in prima battuta, gradirebbe il ritorno in Serie A. Nella massima serie italiana, però, solo il Bologna pare avere interesse per il forte centrocampista partenopeo, con il direttore sportivo dei felsinei Giovanni Sartori che avrebbe proposto una somma intorno ai 4,5-5 milioni di euro con l’aggiunta del centrocampista finlandese Niklas Pyythia, 21 anni, 4 gol e 3 assist, nello scorso campionato, nelle fila del Sud Titol, già cercato dal Palermo.

Lo Spezia, però, vuole solo cash, niente contropartite tecniche. E ciò vale per Esposito, ma anche per Przemyslaw Wisniewski, anch’egli in odore di partenza (cinque milioni di euro la cifra richiesta dal club bianco) e per lo stesso Diego Mascardi, sul quale ha posto gli occhi il Napoli. Con l’arruolamento sulla panchina del Parma di mister Carlos Cuesta, piuttosto che di mister De Rossi, pare tramontare l’ipotesi di un trasferimento di Esposito al club ducale. Se entrerà denaro, comunque essenziale in questa fase della vita del club, una parte dovrebbe andare a finanziare le entrate di nuovi giocatori, fermo restando che per il riscatto di Giuseppe Aurelio la proprietà americana ha già predisposto la somma necessaria di 400mila euro da versare nelle casse del Palermo. Qualora dovesse partire Salvatore Esposito, il ds Melissano si dirotterà sul giovane 21enne Lorenzo Amatucci, di proprietà della Fiorentina. I buoni rapporti del ds aquilotto con i dirigenti viola potrebbero determinare la volata vincente per ingaggiare in prestito l’aretino. Occhi puntati, poi, sul centrale difensivo Alessandro Fontanarosa dell’Inter, anche se non è propriamente la priorità e sull’attaccante Gabriele Artistico, per il quale lo stesso ds dell’Avellino Mario Aiello, interessato al giocatore, ha confermato l’interesse di altri importanti club cadetti.

La prossima settimana, dopo la finale Salernitana-Sampdoria, potrebbero poi esserci sviluppi per ciò che riguarda il centrocampista Maggiore. Resta in stand-by l’interessamento per il centrocampista Matteo Dagasso. Tutto si delineerà dopo il 30 giugno. Infine, due ’news’ su ex tecnici aquilotti: Fabio Gallo e Roberto Chiappara alleneranno, nella prossima stagione, il Vicenza in Serie C, mentre per la panchina del Pescara è corsa a due tra Vincenzo Vivarini e Massimiliano Alvini.