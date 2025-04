Biglietti esauriti per Mantova-Spezia, attesa per Spezia-Cosenza

Come da previsione, i 947 biglietti disponibili per il settore ospiti dello stadio ‘Martelli’ di Mantova si avviano ad essere esauriti. E non poteva essere diversamente visto il grande attaccamento dei tifosi spezzini alla squadra del cuore. Ieri, alle 17, erano 850 i biglietti acquistati dai supporter delle Aquile, con la prevendita che terminerà oggi pomeriggio alle 19. Il grosso dei tifosi si muoverà a bordo di mezzi privati, ma non mancheranno i pullman dei vari club e gruppi. Grande attesa per il match anche a Mantova: registrato il sold out tra i tifosi di casa grazie anche ai prezzi 5 euro in tribuna e distinti. Intanto, è da ieri attiva la prevendita dei biglietti per il match Spezia-Cosenza, in programma lunedì 21 aprile, alle ore 15, al ‘Picco’.

I biglietti per i settori riservati agli spezzini potranno essere acquistati esclusivamente con la modalità 1 a 4* (una Eagle Card per l’acquisto di 4 tagliandi). I tickets sono in vendita online e nei punti vendita Vivaticket del territorio.

Fabio Bernardini