Boxe. Vittorie a raffica per Matteo Jaku del Fight club team

Matteo Jaku, under 17 categoria 70 kg della pugilistica Fight club team di Cerasoli, allievo di Stefano Rossi, ha messo a segno la terza vittoria consecutiva nel suo terzo match di pugilato, nell’appuntamento organizzato a settembre dalla Pugilistica Villafranchese con il patrocinio del Comune di Bagnone. Jaku, promettente campione, ha combattuto trovandosi di fronte un pugile esperto che aveva al suo attivo 12 match, mentre Jaku solo due. Il giovane Jaku è riuscito comunque a vincere ed imporsi per ko tecnico al 3’ round. L’incontro ha avuto un avvio non facile perché l’avversario era decisamente forte, proveniente da una pugilistica Toscana del territorio fiorentino.

Il giovane portacolori Ligure della Fight Club ha ottenuto una vittoria importante, dimostrando capacità, tenacia e determinazione, mettendo a segno su tre match portati a termine, uno vinto ai punti e due per ko tecnico. Dalla pugilistica Fight club, dove si svolgono sport da ring e da tatami, thai boxe, kick boxing, muay thai e fitness, per tutti e per tutte le età, un ringraziamento doveroso agli sponsor Valerio’s Bakery di Santo Stefano e Toracca alimentari frutta e verdura di Ceparana che sostengono sempre le loro iniziative