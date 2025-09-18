Calcio a sette, le gare nei campi dell’impianto sportivo dell’Arci Pianazze. Il torneo Locanda Alinò approda alle semifinali. Ghinetti-Bar Picchi e Moto Masini-Sempre Amighi
Approda alle semifinali la 50esima edizione del torneo calcistico notturno over 45 Locanda Alinò programmato dal lontano 1976 dal professor Pier Giorgio Baudinelli negli impianti sportivi dell’Arci Pianazze. A contendersi l’ambita finale, stasera a partire dalle 20, saranno, nell’ordine Ghinetti-Bar Picchi e a seguire Moto Masini-Sempre Amighi, scontri incrociati dei due gironi eliminatori che si sono conclusi con queste classifiche. Girone A: Ghinetti punti 4; Sempre Amighi 3; Pianazze 1. Girone B: Moto Masini punti 6; Bar Picchi 3; Brigola 0. Nel turno qualificazione erano state eliminate Immergas Casoni, Carrozzeria La Pianta, Baldini HiFi e Salumificio Pignone. La finale prevista per la prossima settimana in un giorno ancora da definire, vedrà in palio l’artistico trofeo dell’Incisoria pallone messo in palio dai fratelli Ciro e Beppe titolari del locale in via del Molo, con premi speciali. Emozioni a go-go nelle ultime sfide del girone di qualificazione con incontri equilibrati e ricchi di colpi di scena, oltre a tanta la tensione in campo con il professor Baudinelli – che ha arbitrato entrambi i match – costretto a mostrare parecchi cartellini gialli. Questo il dettaglio delle ultime gare. Sempre Amighi-Pianazze 5-4 SEMPRE AMIGHI: Gomez, Pagano, Morello (1), Rizzo (3), Gazmir, Blasi (1) Bioletti, Arini, Matacena. All. Mori. PIANAZZE: Bardelli, Bertini, Dragone (1), Bertolini, Casarino, Porcu (2), Cialdini, Zizzari (1), Poggi. All. Riu. Moto Masini-Bar Picchi 3-2 MOTO MASINI: Bello, Bottiglioni, Chiappucci, Fantolini (3), Moscoloni, Olmi, Pagano, Grassi, Sammarco. All. Masini. BAR PICCHI: Genovese, Bernardini, Ricci, Paita, Godani, Perillo (1), Condumi, Helfaimi (1). All. Palmieri.
Marco Magi
