Calcio Coppa Liguria di Promozione. Follo, Levanto e Don Bosco: buona la prima

La stagione ufficiale di Promozione è iniziata con la Coppa Liguria che ha visto scendere in campo l’Intercomunale Beverino e il Follo. Al Colombo le due formazioni hanno dato vita ad un match concluso sullo 0-2 nel primo turno del girone G. A firmare la vittoria degli ospiti sono stati Miceli al 69’ e il subentrato Carli all’85’. Nel primo tempo il Follo si dimostra più propositivo con almeno tre interventi provvidenziali di Andreoli M. che salvano il risultato, oltre al palo colpito al 6’ da Salvetti sugli sviluppi di un corner. Al 67’ viene espulso tra i locali Andreoli T. per somma di ammonizioni e un minuto dopo i ragazzi di Bracaloni ne approfittano. Dopo un’azione avvolgente, dettata da un cambio di direzione da destra a sinistra, sul secondo palo Miceli si fa trovare pronto con un tocco vincente. All’85’ su una manovra insistita Carli riceve dal limite un buon suggerimento e piazza la palla all’angolo. Nel finale i padroni di casa terminano la sfida in nove uomini a causa dell’espulsione di Bonfiglioli.

Tante le emozioni nel derby Levanto Calcio e il Canaletto Sepor, finito sul 4-2. Al 2’ i padroni di casa sbloccano subito la gara con Agrò che in diagonale trafigge Mazzini. I canarini provano a reagire e trovano il pareggio al 35’ con Cuccolo su punizione. Al 44’ al termine di una bellissima manovra Tuvo sigla il 2-1 in semi rovesciata. Il tris lo cala l’implacabile Moggia al 57’ , ma al 63’ Parmigiani in contropiede con un pallonetto accorcia le distanze. Al 75’ Rosaia di testa mette fine ai giochi.

Nel girone H il Don Bosco Spezia Calcio supera il Magra Azzurri con il punteggio di1-0. Al 9’ Paita recupera palla, ma chiude a lato di poco. Al 14’ contropiede veloce dei locali con Berti che non riesce a chiudere con decisione e sulla respinta crossa tra le braccia del portiere avversario. Due minuti dopo Elhdiy lanciato in profondità, si accentra e tira alto. Al 20’ su una punizione dalla trequarti Stano respinge di piede un tocco ravvicinato e poco più tardi si ripete con un’efficace parata a terra, prima dell’intervento in tuffo sulla conclusione dal limite di Benabbi. A risolvere la sfida è Zedda che all’81’ sigla un gran gol.

Ilaria Gallione