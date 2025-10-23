Calcio femminile coppa liguria di eccellenza. Duce trascina le aquilotte con una cinquina di gol. Sestri Levante battuto pensando al campionato

Sestri Levante

3

Spezia Calcio

6

SESTRI LEVANTE: Vetrugno, Rancati, Casazza, Anastasi, Maccariello (82’ Raineri), Nappi, Rizzi (80’ Gambaro), Raffone, Sturla, Milanta, Grechi (78’ Fausto). (A disp: Mora, Donizetti, Cavallero, Ambra) All: Bottin.

SPEZIA: Venè, Cappanera, Berti (65‘ Brunetti), Colaiacono, Pieri, Lombardo, Ordura, Lapperier (85‘ Basso), Bordone (74’ Scottu), Sansevieri (78’ Mori), Duce. (A disp: Falchetto, Tedeschi) All: Leone

Arbitro: Grassi di Chiavari

Reti: 17’ Lapperier, 18’ Grechi, 24’, 39’, 55’, 71’ e 93’ Duce, 63’ Rancati, 82 ‘ Maccariello

SESTRI LEVANTE – Larga vittoria dello Spezia Calcio a Sestri Levante nella seconda giornata di Coppa Liguria di Eccellenza. Troppo forti le aquilotte (con alcune ragazze ’fuori categoria’ avendo sempre giocato a livelli superiori) e Duce in versione superstar autrice di ben 5 gol. Non c’è mai stata partita, lo Spezia che solo nei primi venti minuti ha concesso qualcosa per poi dominare la partita. Per le ragazze di Leone un buon inizio anche se il campionato sarà ben altra cosa. Risultati: Entella Sampdoria 0-5, ha riposato il Molassana. Classifica: Spezia 6, Sampdoria e Molassana 3 Entella e Sestri Levante 0.

Marco Zanotti