Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Spezia
  4. Calcio femminile coppa liguria di eccellenza. Duce trascina le aquilotte con una cinquina di gol. Sestri Levante battuto pensando al campionato

Calcio femminile coppa liguria di eccellenza. Duce trascina le aquilotte con una cinquina di gol. Sestri Levante battuto pensando al campionato

Sestri Levante 3 Spezia Calcio 6 SESTRI LEVANTE: Vetrugno, Rancati, Casazza, Anastasi, Maccariello (82’ Raineri), Nappi, Rizzi (80’ Gambaro), Raffone, Sturla, Milanta,...

di MARCO ZANOTTI
23 ottobre 2025
La tifoseria bianconera sostiene lo Spezia con cori e bandiere

La tifoseria bianconera sostiene lo Spezia con cori e bandiere

XWhatsAppPrint

Sestri Levante

3

Spezia Calcio

6

SESTRI LEVANTE: Vetrugno, Rancati, Casazza, Anastasi, Maccariello (82’ Raineri), Nappi, Rizzi (80’ Gambaro), Raffone, Sturla, Milanta, Grechi (78’ Fausto). (A disp: Mora, Donizetti, Cavallero, Ambra) All: Bottin.

SPEZIA: Venè, Cappanera, Berti (65‘ Brunetti), Colaiacono, Pieri, Lombardo, Ordura, Lapperier (85‘ Basso), Bordone (74’ Scottu), Sansevieri (78’ Mori), Duce. (A disp: Falchetto, Tedeschi) All: Leone

Arbitro: Grassi di Chiavari

Reti: 17’ Lapperier, 18’ Grechi, 24’, 39’, 55’, 71’ e 93’ Duce, 63’ Rancati, 82 ‘ Maccariello

SESTRI LEVANTE – Larga vittoria dello Spezia Calcio a Sestri Levante nella seconda giornata di Coppa Liguria di Eccellenza. Troppo forti le aquilotte (con alcune ragazze ’fuori categoria’ avendo sempre giocato a livelli superiori) e Duce in versione superstar autrice di ben 5 gol. Non c’è mai stata partita, lo Spezia che solo nei primi venti minuti ha concesso qualcosa per poi dominare la partita. Per le ragazze di Leone un buon inizio anche se il campionato sarà ben altra cosa. Risultati: Entella Sampdoria 0-5, ha riposato il Molassana. Classifica: Spezia 6, Sampdoria e Molassana 3 Entella e Sestri Levante 0.

Marco Zanotti

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su