Calcio femminile Eccellenza. Spezia ’a forza 7’, Entella travolta

SPEZIA 7 ENTELLA 2 SPEZIA: Falchetto (53’ Berti); Pieri, Marcarelli; Ordura (78’ Scotto), Lombardo, Colaiacomo (68’ Cappanera); Bordone, Lapperier, Ricci (81’ Basso),...

di MARCO ZANOTTI
18 ottobre 2025
Lisa Duce (foto da speziacalcio.com)

SPEZIA

7

ENTELLA

2

SPEZIA: Falchetto (53’ Berti); Pieri, Marcarelli; Ordura (78’ Scotto), Lombardo, Colaiacomo (68’ Cappanera); Bordone, Lapperier, Ricci (81’ Basso), Sansevieri (73’ Brunetti), Duce. (A disp. Vené, Nellini). All. Leone.

ENTELLA: Trubia; Riccò, Piccioli; Sudron, Ferrando, Solari (66’ Villa); Giuffra (62’ Ghiorzi), Ricci, Cuneo (67’ Rampazzo), Aicardi (55’ Lusardi), Barzacchi (61’ Blasi). (A disp. Seravalli, Puglisi, Corrieri, Lerici). All. Vassallo.

ARBITRO: Venditti di Spezia

Reti: 5’ Cuneo, 18’ Duce, 29’ Sansevieri, 33’ Barzacchi, 54’ Duce, 58’ e 68’ Sansevieri, 81’ Lapperier, 84’ Duce.

LA SPEZIA – Parte con una goleada la stagione dello Spezia Femminile che, battendo nettamente l’Entella, si propone tra le protagoniste del nuovo campionato di Eccellenza. A un primo tempo un po’ sofferto segue una grande prestazione nella ripresa, dominata dalle aquilotte. Sono le ospiti a passare in avvio con Cuneo, poi Duce e Sansevieri ribaltano il punteggio, l’Entella con Barzacchi triva il 2-2 con cui si va al riposo. Nella ripresa lo Spezia cambia marcia trascinata da Sansevieri e Duce (autrici di due tripletta a testa ) e il gol di Lapperier. Prossimo match a Sestri Levante.

Risultati Eccellenza. Girone A:Molassana-SestriLevante 12-0. Riposa: Sampdoria. Classifica: Spezia e Molassana 3; Sampdoria, Entella e SestriLevante 0. Girone B: Genova Calcio-Albingaunia 0-6; Speranza Savona-Vado 0-4. Riposa Praese. Classifica: Vado ed Albingaunia 3; Praese, Genova Calcio e Speranza Savona 0.

© Riproduzione riservata

