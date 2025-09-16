Calcio femminile

Due pareggi e una sconfitta per le aquilotte che domenica hanno iniziato la stagione ufficiale con tre partite tutte al Ferdeghini: impegnate le ragazze del 2015 e 2017 contro le pari grado dell Aglianese squadra piu esperta e avanti nella preparazione. Le spezzine hanno iniziato solo pochi giorni fa. Una sconfitta con la Under 15 e un pareggio 3-3 con la Under 17. Poi nel pomeriggio l’esordio della squadra che affronterà l’Eccellenza Ligure: 2- 2 il risultato finale contro la squadra del San Vitale di Massa. Partita divertente e anche in questo caso la differenza di preparazione si e sentita. Mister leone ha fatto ruotare tutte le ragazze a disposizione, facendo di fatto due squadre: Primo Tempo con Venè, Cappanera, Berti, Lapperier, Lombardo, Pieri, Marcarelli, Ordura, Ricci, Argentato e Duce. Nella ripresa in porta Falchetto e le altre a disposizione in campo: Iaccarino, Tedesco, Sansevieri, Nellini, Colaiacono, Basso e Molinari. Le reti Ricci e Duce per lo Spezia, Berdicchia e Franceschi per le Toscane.

MZ