CALCIO FEMMINILE. Spezia non può fallire contro il Serra Riccò

Lo Spezia Calcio ospita oggi alle 17,30 al Ferdeghini il Serra Riccò. La squadra dell’entroterra genovese è molto giovane, non ha ancora fatto punti uscendo sempre battuta con larghi margini. Per lo Spezia l’occasione per far giocare le piu giovani, il risultato sembra scontato. La prossima settimana poi saranno annunciati altri rinforzi. Arbitra Gargilli di Spezia. Le altre partite in programma (riposa la Speranza Savona): Novese- Sestri Levante, Praese-Busalla, Vado-Albenga e Entella-Genova Calcio. Quest’ultima guida la classifica con 27 punti con il Vado che insegue a 24. Spezia a metà classifica con 12 punti.

Marco Zanotti