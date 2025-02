CALCIO PRIMAVERA. Gli aquilotti di Terzi sognano il colpaccio nella tana del Napoli

La Primavera aquilotta, reduce dall’ottimo pareggio casalingo contro la capolista Frosinone, cercherà l’impresa, oggi alle 12 Napoli, contro gli azzurri battuta all’andata 2-1. Si giocherà allo stadio ’Piccolo’ di Cercola, arbitra Dorillo di Torino, assistenti Fanara di Cosenza e Gigliotti di Lamezia Terme. Si tratta di un impegno, senza dubbio, molto difficile per i bianchi di mister Claudio Terzi, visto che il Napoli occupa la seconda posizione in classifica con 32 punti, sette in più degli Aquilotti. I ragazzi con la casacca bianca sono in piena corsa per un posto ai playoff, solo due punti li separano da un posto al sole, che darebbe lustro al settore giovanile bianco, diretto dall’ex capitano dello Spezia Beppe Vecchio.

F.B.