Calcio Primavera. Spezia al Ferdeghini contro il Napoli

La Primavera dello Spezia, dopo le entusiasmanti vittorie contro il Bari e il Monopoli, cerca conferme, oggi pomeriggio, nel match contro il Napoli, in programma al centro sportivo ‘Ferdeghini’ alle ore 14,30. I bianchi, a quota sei punti in classifica, in caso di successo raggiungerebbero proprio i partenopei, reduci dall’importante successo casalingo contro il Bari (1-0). Mister Beppe Vecchio dovrà ancora fare a meno di Piccioli, Foce, Garibotto e Caddeo. La formazione iniziale non dovrebbe discostarsi da quella proposta nel match contro il Monopoli, vale a dire: Mascardi, Scartoni, Raineri, Benvenuto, Ebano, Garzia, Pedicillo, Loffredo, Lari, Campana, Di Giorgio. A disposizione: Casto, Manfrone, Piazza, Attuoni, Monteverde, Fontanarosa, Maurelli, Bordin, Lachowicz, Suatoni, Tognoni, Bertoncini. Ad arbitrare la sfida vi sarà sarà Erminio Cerbasi di Arezzo, coadiuvato dagli assistenti Andrea Bianchini di Perugia e Matteo Lauri di Gubbio.

Fabio Bernardini