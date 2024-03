Calcio primavera. Spezia-Perugia al ’Ferdeghini’

La Primavera dello Spezia, reduce da due sfortunate sconfitte consecutive contro il Napoli e la Virtus Entella, proverà a rialzare la testa nel match contro il Perugia, in programma oggi pomeriggio al centro sportivo ‘Ferdeghini’. Si giocherà alle ore 14,30: il club bianco aveva chiesto l’anticipo della gara alle 11 per permettere ai ragazzi di presenziare, nel pomeriggio, alla gara del ‘Picco’ tra le Aquile e il Sudtirol, ma non è stato possibile. Direzione del match affidata all’arbitro Francesco Burlando di Genova, coadiuvato dagli assistenti Carlo De Luca di Merano e Doriana Isidora Lo Calio di Seregno. Mister Vecchio dovrà, ancora una volta, varare una formazione di emergenza alla luce delle assenze per infortuni di Foce, Ebano, Vannucci, Garzia e per squalifica del portiere Mascardi (al suo posto Plaia). Il Perugia, guidato da mister Del Bene, occupa il sesto posto in classifica con 32 punti, lo Spezia è fermo a 25.

Fabio Bernardini