Calcio Promozione. Beverino e Canaletto emozioni nel derby . Don Bosco all’esame Sammargheritese

Non mancheranno le emozioni nella 2ª giornata del campionato di Promozione girone B che andrà in scena oggi pomeriggio alle 15. Tra tutti spicca il derby Intercomunale Beverino-Canaletto Sepor che al Colombo infiammerà il pubblico. "Siamo ancora in fase di costruzione - spiega la presidente dei canarini Sabrina Benassi - ma stiamo migliorando. I ragazzi stanno assimilando le direttive di mister Plicanti e sono convinta che affronteranno questa trasferta con il piglio giusto, cercando una vittoria che darebbe subito continuità al successo dell’esordio. Di fronte troveremo un ottimo avversario che vanta nella propria rosa almeno tre giocatori di assoluta qualità". Un match molto sentito anche sul fronte Beverino visto che mister Camicioli da giocatore ha vestito proprio la maglia gialloblù. A parlare è il presidente Nicola Carraresi: "Sarà una gara difficilissima contro un avversario forte e ben diverso da quello affrontato e battuto in Coppa. Noi siamo pronti. Rispetto per tutti, ma paura per nessuno". Direzione tutta spezzina con arbitro Sanguinetti.

Impegno ostico per il Don Bosco Spezia Calcio che al Cimma ospiterà la corazzata Sammargheritese sotto la direzione arbitrale diSandri di La Spezia, c assistenti Atzei e Selmi, di Chiavari. Match interno anche per il Levanto che dovrà vedersela contro il quotato Angelo Baiardo al "Raso Scaramuccia". Arbitro Righetti di Genova.

Esterne da non sottovalutare per Tarros Sarzanese, contro i genovesi della Calvarese al Colombo di Ferrada di Moconesi, e per il Magra Azzurri col San Cipriano al Grondona di Genova. I ragazzi di Calise saranno diretti dalla terna arbitrale genovese composta da Masini, Ruggiero ed Agresta, mentre la direzione del match degli uomini di Barletti sarà affidata ai genovesi Vranicich, Pistis e Laganaro. Alle 17 scenderanno in campo Follo e Santerenzina che al Ferdeghini si daranno battaglia per assicurarsi l’intera posta in palio. "Non sarà facile – afferma il mister dei biancoverdi Gabriele Sabatini - contro un’ottima squadra sia per organizzazione di gioco che per valori individuali. Dovremo essere bravi a limitare il più possibile le loro qualità e allo stesso tempo avere la forza di ribaltare le azioni. Veniamo entrambe da una sconfitta, per noi pesante e per loro maturata nei minuti finali, e per questo tutte e due saremo motivate nel riscattare quei risultati. Sarà per noi un’altra prova per dimostrare di saperci adattare alle difficoltà che comporta un salto di categoria". Anche sul versante Follo le considerazioni sono simili: "Sarà una gara importante - dichiara il presidente Alessandro Luongo - contro una neopromossa che ha un buon impianto di gioco e che ha un allenatore di ben altre categorie. Spero che dopo la delusione di domenica scorsa i ragazzi vogliano fare bella figura. L’importante sarà muovere la classifica, ma sappiamo che per farlo ci sarà da combattere". Arbitro Di Longis di Chiavari con assistenti Orsini e Angelotti di La Spezia.

Ilaria Gallione