Calcio Serie C femminile. Spezia a forza sette. Travolto il Monterosso

Asd Spezia Women

7

Monterosso

0

ASD SPEZIA WOMEN: Sensi, Pozzi (70’ Barraza), Fuggle, Monetini, Duce, Dezotti (60’ Dehima), Ciccarelli (77’ Lombardo), LoVecchio, Codecà (70’ Vacchin), Parodi (70’ Del Freo), Buono. A disp. Pucitta, Scattina, Manea, Lehmann All. Salterio

MONTEROSSO: Trevaini, Fumagalli, Giuliani, Orlando, Monaci (41’ Zamblera), Alemanni, Alijai (52’ Colosio), Perniciaro,Mariotti (46’ attaneo), Vismara (80’ Citaristi ), Zonca (75’ Libiali). A disp. Baruffa, Bonalumi, Milia, Moreschi. All. Favini

Arbitro: Raimondo di Taranto. Assistenti Venditti e Favi della Spezia

Reti: 11’ Dezotti, 15’, 40’ Codecà, 18’ Ciccarelli, 30’ Duce, 34’ Parodi, 60’ LoVecchio

Castelnuovo Magra – Uno Spezia Women impietoso rifila 7 gol ad un malcapitato Monterosso che non è mai entrato in partita. Bel gioco e tanti gol, che potevano essere anche molti di più, al termine di una partita dominata dall’inizio alla fine. Le spezzine hanno subito aggredito l’avversario e chiuso la pratica già nel primo tempo. Davanti alla nuova arrivata Adami c’è stata una grande dimostrazione di forza e solidità che lascia ben sperare per il proseguo della stagione.

Domenica a Sesto San Giovanni si disputerà la partita decisiva. Risultati del secondo turno del girone di ritorno di Serie C femminile: Azalee - Baiardo 1-1, Formello - Bellinzago 0-2, Moncalieri - Pro Sesto 1-1, Tharros - Pietrasanta 1-1, Torres - Ivrea 1-3 e Meda - Sedriano 1-1. Riposa Lesmo. La classifica vede saltamente in testa lo Spezia Women con 43 punti, che allunga il distacco dalle inseguitrici: il Pro Sesto è a 39, Moncalieri a 38. Più distanziate le altre formazioni, con Meda 32 seguita da Azalee e Baiardo 26, poi Lesmo a 25 punti, Ivrea con 21, Bellinzago 20, Tharros 17, Monterosso e Sedriano 16, Torres 7, Formello 5 e Pietrasanta 4.

Ilaria Gallione