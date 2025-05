Cambio in corsa. Maresca out, arbitra Marchetti. Precedenti a favore dei calabresi

Non sarà Fabio Maresca, ma l’arbitro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, a dirigere la semifinale di ritorno playoff di oggi. Per quanto riguarda i precedenti tra Spezia e Catanzaro al Picco, sono a favore dei calabresi. Sconfitta aquilotta del 28 gennaio 1934, contro l’allora Catanzarese, in rimonta: dopo il vantaggio di Sabbatini nel primo tempo, nella ripresa hanno ribaltato i calabresi Moretti e Zoppi. Sempre con avversario la Catanzarese, il 6 dicembre 1936, gli spezzini vincono grazie alla rete su rigore di Bermone all’ora di gioco. E dopo il pareggio del 3 febbraio 2024, per 1-1 (nel primo tempo vantaggio ospite di Iemmello e la risposta di Jagiello), la sconfitta recente di questo campionato del 23 febbraio, 0-1 con gol alla mezz’ora della ripresa di Pittarello. Quel giorno D’Angelo ha schierato, con schema 3-5-2, Chichizola; Wisniewski, Hristov, Mateju (41’ st Colak); Reca (34’ st Vignali), Degli Innocenti (28’ st Kouda), Bandinelli (34’ st Candelari), Aurelio; P. Esposito, Di Serio (1’ st Lapadula).