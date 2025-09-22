Campionato di eccellenza. La Fezzanese pareggia in casa dell’Arenzano e si conferma nella parte alta della classifica

Arenzano

1

Fezzanese

1

ARENZANO: Faggiano, Andreetto (88’ Pittalis), Agostino, Cicirello (55’ Secco), Bonanno (70’ Baroni), Genduso, Pellicciari (63’ Diakhate), Bruzzone, Enzi (63’ Correngia), Pastorino, Damonte. A disp. Tredici, Vianson, Botte, Canepa. All. Cocco

FEZZANESE: Mazzola, Salerno (57’ Masi - 82’ Corrado M.), Stradini, Vietina, Manfrone, Aliboni, Corrado S. (90’ Costa), Bruccini, Baracchini (46’ Scarlino), Scieuzo, Nicolini (71’ Beccarelli). A disp. Scopis, Moscatelli, Battini, De Marco. All. Ponte

Arbitro: Verdoia di Genova

Marcatori: 32’ Bruccini, 95’ Diakhate

ARENZANO - Un gol subìto in sospetta posizione di fuorigioco costa la vittoria alla Fezzanese che era in vantaggio 1-0. Finisce così 1-1 la trasferta di Arenzano per i verdi del presidente Arnaldo Stradini nella seconda giornata del campionato di eccellenza. Risultato che sa di beffa e lascia aperte molte recriminazioni per i fezzanoti che hanno fallito due volte la palla del 2-0 perdendo per infortunio, nel secondo tempo, due difensori importanti come Salerno e Masi, assenze che hanno pesato nell’impianto difensivo dei verdi vista la qualità e l’esperienza che hanno. Già al 2’ il team di Fezzano potrebbe passare in vantaggio ma lo smarcato Nicolini alza di testa su cross di Bruccini. Al 4’ è bravo Mazzola a respingere un colpo di testa di Bruzzone su corner di Pastorino. Al 15’ Faggiano para un colpo di testa di Stradini su cross di Baracchini. Al 32’ i ragazzi di Giulio Ponte passano in vantaggio con Bruccini su punizione che beffa Faggiano che riesce a respingere la palla quando ha già oltrepassato la linea. Al 40’ Mazzola salva di piede su tiro-cross di Damonte. Al 54’ Genduso sfiora l’autogol scheggiando il palo deviando un cross di Stradini. Al 73’ Scarlino smarca Beccarelli il cui tiro è deviato in corner da Faggiano. Dall’angolo conseguente Scarlino calcia di poco a lato. All’86’ Samuele Corrado libera abilmente Beccarelli che non riesce a superare Faggiano che gli ribatte il tiro. Al 90’ e al 95’ Diakhate prima manda di poco alto di testa e poi pareggia in dubbia posizione di offside. Inutili le proteste dei verdi.

Paolo Gaeta