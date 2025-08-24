La Carrarese espugna il Picco. Lo Spezia resta in 10, passano gli apuani: 2-0

La Spezia, 24 agosto 2025 – La Carrarese espugna il “Picco” e si aggiudica il derby con lo Spezia, approfittando di una serata poco brillante dei padroni di casa e dell’espulsione di Kouda che ha lasciato gli aquilotti in inferiorità numerica. La partita si apre all’insegna dell’equilibrio: gli ospiti si chiudono con ordine e ripartono in velocità, sfiorando il vantaggio con Abiuso, fermato solo dal palo alla sinistra di Mascardi.

Lo Spezia, dal canto suo, costruisce un paio di occasioni importanti senza però concretizzarle. Al 25’ il match vive un episodio inusuale: l’arbitro Pairetto è costretto ad abbandonare il campo per un problema fisico, sostituito dal quarto uomo Vingo. Proprio lui diventa decisivo nel finale di primo tempo, quando – richiamato dal Var – assegna un calcio di rigore alla Carrarese per una trattenuta di Kouda su Finotto, espellendo anche il centrocampista spezzino.

Pochi istanti prima lo Spezia aveva sfiorato il gol con un pallonetto di Di Serio, respinto sulla linea da Imperiale. Nella ripresa, nonostante l’uomo in meno, i bianchi partono forte e sfiorano il pari con Comotto. Ma un errore difensivo apre la strada al raddoppio di Schiavi, che di fatto chiude il match. Nel finale la Carrarese gestisce senza affanni, mentre lo Spezia tenta la rimonta con generosità ma senza creare reali pericoli.

SPEZIA-CARRARESE 0-2, IL TABELLINO

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Cistana (1'st Comotto); Mateju, Nagy (22'st Candelari), Esposito, Kouda, Candela (43'st Cassata); Soleri (1'st Artistico), Di Serio. In panchina: Loria, Zurkowski, Insignito, Bertoncini, Onofri, Corradini, Giorgeschi, Djankpata. Allenatore: D'Angelo.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Imperiale, Illanes, Ruggeri (20'st Calabrese); Zanon (30'st Bouah), Schiavi, Zuelli, Belloni (43'st Cicconi); Bozhanaj (20'st Melegoni), Finotto; Abiuso (30'st Torrregrossa). In panchina: Garofani, Fiorillo, Oliana, Cicconi, Rubino, Di Stefano, Parlanti, Accornero. Allenatore: Calabro.

ARBITRO: Pairetto (25'pt Vingo).

RETI: 45'pt (rig) e 26'st Schiavi.

NOTE: Serata calda, terreno ottimo. Espulso Kouda al 44' per fallo su chiara occasione da gol. Ammoniti Hristov, Illanes, Esposito, Ruggeri, Mateju, Comotto, Di Serio. Spettatori 10.742. Angoli: 7-3. Recupero: 7'; 5'.