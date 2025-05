Catanzaro-Spezia 0-2: il primo atto nel segno di Di Serio e Pio Esposito

Catanzaro, 21 maggio 2025 – Il primo atto è dello Spezia. Gli aquilotti superano in trasferta il Catanzaro per 2-0 e adesso attendono i calabresi al Picco domenica pomeriggio (alle 17.15), contando di poter chiudere il match anche con lo stesso risultato: serviranno infatti tre reti di scarto ai calabresi per passare il turno, in virtù della miglior posizione in classifica degli spezzini. I gol li segnano, nella ripresa, le due punte Di Serio e Pio Esposito.

Deve rinunciare anche a Lapadula (oltre a Salvatore Esposito, Bertola e i lungodegenti, ma recupera Reca), mister D'Angelo, che schiera Di Serio, come previsto, accanto a Pio Esposito, per il resto la formazione che ha battuto il Cosenza viene schierata al Ceravolo di Catanzaro. Consueto schieramento per Caserta che, però, rispetto alla vittoria contro Cesena, fa giocare subito titolare Ilie che, contro i romagnoli, era invece subentrato (finisce in panchina Pompetti).

Parte bene lo Spezia con Pio Esposito di testa, con la palla di poco sopra la traversa. Poi, tante azioni spezzettate e La punizione di Esposito, viene parata centralmente da Pigliacelli al 41', prima dell'intervallo.

Nel secondo tempo ripartono gli stessi 22 e dopo 4 minuti Di Serio porta avanti lo Spezia, dopo un contropiede innescato da innescato da Kouda e Pio Esposito, con palla ad Aurelio che supera anche Pigliacelli, ma prima che Quagliata la tolga dalla porta il numero 20 la mette dentro. È lo 0-1. Poi, il portiere di casa nega a Di Serio lanciato centralmente in contropiede al 14' la sua doppietta personale. Lo Spezia fa bis al 16': punizione conquistata e battuto da Pio Esposito da una ventina di metri, con palla forte quasi all'incrocio. È lo 0-2.

Il Catanzaro si fa vedere al 18' con il nuovo entrato Pompetti che con un rasoterra sfiora il palo alla sinistra di Gori, poi una serie di cambi dei padroni di casa per cercare di alzare il baricentro. Ci prova Iemmello al 90', col destro dal limite, ma la palla rimbalza e Gori la prende. Poi, dopo 4' minuti di recupero finisce così, appuntamento fra 4 giorni al Picco.

Catanzaro-Spezia 0-2

PRIMO TEMPO 0-0

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti (26' st D'Alessandro), Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pontisso (11' st Pompetti), Petriccione (35' st La Mantia), Ilie, Quagliata (35' st Buso); Iemmello, Biasci (11' st Pittarello). A disp. Gelmi, Borrelli, Antonini, Pagano, Coulibaly, Corradi. All. Caserta.

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia (26' st Bandinelli), Cassata (46' st Candelari), Nagy, Kouda (26' st Vignali), Aurelio; Di Serio (36' st Falcinelli), P. Esposito (47' st Colak). A disp. Mascardi, Chichizola, Ferrer, Reca, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi, Djankpata. All. D'Angelo.

Arbitro: Bonacina di Bergamo (assistenti Tegoni di Milano e Rossi di Biella, quarto uomo Colombo di Como; Var Gariglio di Pinerolo, Avar Pezzuto di Lecce).

Marcatori: 4' st Di Serio, 16' st P. Esposito.