C’era grande attesa per l’esordio delle donne in serie b: è arrivata una sconfitta a civitanova. Il week end nero del basket lericino: ko in Serie C, Prima divisione e femminile

Un week end nero per il basket lericino. Nessuna delle formazioni impegnate ha infatti ottenuto la vittoria. In Serie C...

di ALMA MARTINA POGGI
7 ottobre 2025
I tecnici Edoardo Soncini e Marco Corsolini

Un week end nero per il basket lericino. Nessuna delle formazioni impegnate ha infatti ottenuto la vittoria. In Serie C maschile. La Gino Landini Lerici soccombe seppur di appena 2 punti (90 a 88), alla quotata Teens Biella, ora capolista del girone. Per la Landini impiegati Albanesi (1 punto), Giachetti 13, Menicocci 18, Bicicchi 3, Russo, Tripodi 3, Maccari 6, Sacchelli 18, Putti 23; Ridolfi non entrato. Gli altri risultati: Abet Bra-Aurora Chiavari 76-77, Amatori Savigliano-Cirié 111-88, Arona-5 Pari Torino 66-58, Campus Piemonte-Area Pro2020 Piossasco 79-74, Cus Torino-College Novara 76-70, My Basket Genova-Bea Leopardi Chieri 82-59, Teen To-Next Biella 57-60 e Vado Ligure-Lettera 22 Ivrea 77-41.

Soccombe anche il Progetto Golfo, la Golfo dei Poeti alla prima trasferta in Divisione Regionale 1, sconfitta in casa del Cogoleto per 95-78. In campo Di Benedetto C. 14 punti, Giazzon 9, Pignoli 3, Russo, Cozma 9, Giacomazzi 13, Beghé 11, Di Benedetto M. 13, Frione 2, Nardi 4. Gli altri risultati nel raggruppamento: Ardita Juve Ge-Tigullio S. Margherita 69-88, Cus Genova-Pegli 69-58, Next Step Rapallo-Blue Sea Lavagna 99-69, Pro Recco-Psg Auxilium Ge 80-86, Riviera Imperia-Bvc San Remo 72-52e Seagulls Academy Ge-Juvenilia Varazze 52-87.

Sconfitta netta anche per la Landini femminile, all’esordio in Serie B. Non c’è storia sul parquet di Civitanova, con le locali che vincono 73-47. In campo Tronfi 4 punti, Leovino 2, Cacopardo 3, Queslati 3, Saloni 7, Candelori 24, De Sanctis 4, Gioan 10.

© Riproduzione riservata

