Cestistica, niente da fare a Livorno. Templari in campo dopo lo stop

JOLLY ACLI

80

CESTISTICA SPEZZINA

56

(20-8, 39-26, 62-41)

: Wojtala 6, Ceccarini 7, Preziosi, Sassetti 3, Georgieva 19, Orsini 8, Miccio 12, Botteghi 16, Sayed Tawfik 2, Okodugha ne, Evangelista 7. All: Angiolini

CESTITICA SPEZZINA: Mbaye 6, Templari 5, Moretti 2, Missanelli 16, Diakhoumpa 11, Candelori ne, Guzzoni 3, Guerrieri 13, Varone, Murgese. All: Corsolini

Arbitri: Edoardo Di Salvo e Samuele Montano

- Seconda sconfitta consecutiva per la Cestistica, che deve cedere il passo 80-56 a Livorno: una partita complicata per le bianconere, che però tornano in Liguria con la nota lietissima del rientro in campo del proprio capitano, Elisa Templari, sul parquet per 22 minuti conditi da 5 punti e il 33% al tiro. Le spezzine in doppia cifra sono tre: Missanelli con 16 punti, seguita da Guerrieri con 13 e Diakhoumpa con 11. Nonostante la sconfitta, la Cestistica rimane al nono posto in classifica a quota 14 punti, e nelle prossime due settimane è attesa dal tosto doppio impegno casalingo con Empoli e Milano. La Cestistica segna il primo canestro della gara con un semi-gancio di Diakhoumpa, poi Livorno imprime da subito la propria accelerata con un parziale di 14-2, chiuso dalla stessa Diakhoumpa, capitalizzando al meglio le tre palle perse dalla squadra bianconera. Il primo quarto si chiude 20-8. Prima dell’intervallo lungo Livorno allunga nuovamente e va al riposo sul 39-26. La Cestistica inaugura la ripresa con due punti di Missanelli, poi il Jolly Acli, rientrato in campo con approccio migliore, imprime una seconda accelerata costruendo un parziale di 13-0 che fa precipitare le bianconere sul -24 (52-28). Dopo trenta minuti Livorno è avanti 62-41, il finale è 80-56 per le livornesi.

Marco Zanotti