CHISOLI. "Questa città merita il massimo rispetto»

Da Volpi a Platek lo Spezia è passato da due salvezze in A a 39 e 36 punti, poi la retrocessione in B con 31 punti e, ora, il penultimo posto in cadetteria. "Il desiderio di Volpi – dice Chisoli – era lasciare la società in buone mani, tanto è vero che furono rifiutate altre offerte. I Platek si presentarono animati da tanto entusiasmo, con l’aggiunta di una solidità importante dal punto di vista finanziario. In sintesi, un valido interlocutore per portare avanti il progetto di consolidare lo Spezia in A, facendolo diventare un club sul modello Sassuolo, Atalanta, Udinese. Gli americani vennero con un progetto di fare business che sarebbe stato funzionale in Serie A, bisogna vedere ora le loro intenzioni, fermo restando che lo Spezia e i suoi tifosi meritano la massima considerazione in qualsiasi progetto".

F.B.