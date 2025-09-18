Ciccarella, sogno olimpico: "A Spezia per fare bene"

Un ritorno per rilanciarsi sulla ribalta internazionale del nuoto di fondo: Silvia Ciccarella, atleta 25enne romana tesserata Carabinieri-Aniene con un curriculum sportivo importante, si è appena trasferita alla Spezia per allenarsi alla corte di Simone Menoni. Obiettivo: la gara olimpica della 10 km. "Ero già stata qui nel 2019 – spiega – e ho deciso di scommettere sulla preparazione insieme a Simone dopo una stagione non semplice: ho avuto problemi fisici e voglio ritrovare risultati che ci sono stati in passato e sono mancati nelle ultime".

Come procede il recupero? "Abbiamo iniziato il 1° settembre, ci alleniamo alla "Cicci Rolla" della Venere Azzurra, per ora una volta alla mattina. Nel resto della giornata mi dedico agli studi in Scienze dell’alimentazione e sto finendo il trasloco".

Ti stai ambientando bene?

"I miei compagni di squadra sono carinissimi, mi hanno fatto conoscere le gelaterie, portata al mare. Amo la cucina in generale, qui il pesce è di qualità, mi piacciono il pesto e i panigacci. Ho già imparato che le cozze si chiamano muscoli, ripieni sono ottimi".

Come si svolge un allenamento tipo?

"Considerando che prepariamo lunghe distanze, sono aerobici, su tanti chilometri e andature costanti; ora come ora, le gare di fondo si decidono allo sprint: arriviamo tutti vicini e poi chi ne ha di più al tocco vince. Per questo, con Simone mi sto preparando anche sui cambi di ritmo e velocità".

Perché hai scelto lui?

"Lo conosco da quando avevo 14 anni, era il tecnico dei collegiali con le prime Nazionali junior. Io ero piccola e ho instaurato con lui un buon rapporto; poi, come detto, ero già stata qui e nel momento del blocco mi sono guardata intorno e ho pensato a lui".

Quali gare di fondo conosci in zona?

"Ho vinto l’ultima Palmaria Island, anche qui al tocco; ricordo che nel 2019 mi allenavo in mare a Tellaro, questi posti ti lasciano qualcosa, come le Cinque Terre. Poi, avere la possibilità di lavorare in acque libere a 20 minuti è ottimo, diversamente da quanto accade a Roma, dove il primo litorale è Ostia a un’ora e mezza dalla piscina che frequentavo".

Ti ispiri a qualcuno in particolare?

"Credo che ognuno di noi abbia una storia e un percorso unici e diversi da quelli degli altri. Mi pongo obiettivi che voglio raggiungere e penso a come arrivarci insieme al mio allenatore".

Prossimi impegni?

"Sabato farò il giro d’Ischia, 30 km in staffetta, gara benefica con i Carabinieri: per me un supporto fondamentale, è un onore rappresentare l’Arma a livello nazionale e internazionale".

Chiara Tenca