Comaschi irresistibili . Npsg alza bandiera bianca

Npsg Elettrosistemi Sp

1

Res Volley Mozzate

3

(15-25 / 25-21 / 22-25 / 22-25)

Npsg Elettrosistemi Sp: Orlandi, Alletti 9, Buffo 14, Chadtchyn 13, Sozzi 4, Ribolini, Chirila 7, Girelli, Currarino, Zanni 7, liberi Borrello e Rossini. All. Parisi, vice Tagliatti.

Res Volley Mozzate Como: Santos 26, Morelli, Guzzetti 13, Palmarin 2, Trovò 4, Martignoni 17, Guzzardi 1, Caprotti 2, liberi Muselli e Parisi. All. Luraghi

Arbitri: Tizzanini e Vannuzzi

LA SPEZIA - Brutta prestazione della Npsg Elettrosistemi che, nel 3° turno di volley maschile serie B, ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte a un avversario che, trascinato da un Costa Santos insuperabile, ha meritatamente conquistato i tre punti. L’opposto brasiliano, autore di 26 punti, è stato il protagonista dell’attacco comasco, ben coadiuvato da Martignoni e Guzzetti, confermando di essere una sicurezza per il palleggiatore Guizzardi.

Per i ragazzi di Parisi, invece, un passo indietro rispetto alle due gare precedenti: una prova con troppi errori gratuiti, soprattutto in fase d’attacco, affrontata con atteggiamento remissivo e non con la giusta determinazione. Male la partenza con un netto 15-25 che ha fin da subito chiarito le intenzioni degli uomini di Luraghi. Dopo aver riacciuffato il match nel secondo set, gli spezzini sono tornati a subire la pressione degli ospiti, provando a metterli in difficoltà, ma senza impensierirli più di tanto. L’1-3 finale la dice lunga sulla maggiore grinta dei lombardi. "Dovremo resettare la testa – dischiara il general manager Beppe Tartaglia – e ripartire, analizzando quello che non è andato per provare a non ripeterlo e iniziando a pensare alla prossima trasferta a Caronno dove ervirà una prova ben diversa. Il tutto per centrare un risultato positivo non solo in termini di punti, ma soprattutto in termini di prestazione".

Ilaria Gallione

In foto, Luigi Parisi, coach della Npsg