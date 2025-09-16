Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Spezia
  4. Coppa di prima categoria

Coppa di prima categoria

Al Ceparana il derby con la Bolanese.

di PAOLO GAETA
16 settembre 2025
Lo Stadio Alberto Picco è il cuore pulsante dello Spezia Calcio, dove tifosi e squadra si uniscono in un’atmosfera carica di passione bianconera

Lo Stadio Alberto Picco è il cuore pulsante dello Spezia Calcio, dove tifosi e squadra si uniscono in un’atmosfera carica di passione bianconera

XWhatsAppPrint

Bolanese

0

Ceparana

2

BOLANESE: Biagioni, Degano, Podenzana (59’ Lapperier), Beggiato, Billi, Tacchini, Sommovigo, Gervasi (56’ Castellanotti A.), Alkurti (59’ Serusi), Maggiari (75’ Lorieri), Castellanotti D. All. Ravecca.

CEPARANA: Fiorito, Chiappini, Russi, Angeli, Bertano, Agolli, Tarasconi F., Cariati, Gasparotti (59’ Giorgi), Terminello, Valletta. All. Tarasconi M.

Arbitro: Castellucci della Spezia.

Marcatori: 52’ Terminello, 54’ Valletta.

Note: al 21’ Fiorito para un rigore a Maggiari.

BOLANO - Va al Ceparana, che si impone per 2-0, il derby con la Bolanese nella seconda giornata del girone 15 di Coppa Liguria di prima categoria, giocata in notturna al ‘Bertolotti’. Al 52’ e al 54’ i ragazzi di Marco Tarasconi segnano i due gol decisivi prima con un sinistro dal limite di Terminello e poi con Valletta che sfrutta una disattenzione difensiva locale. Il risultato condanna la Bolanese all’eliminazione dalla manifestazione in quanto resta all’ultimo posto a zero punti mentre il Ceparana sale a tre.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su