Coppa di prima categoria
Al Ceparana il derby con la Bolanese.
Bolanese
0
Ceparana
2
BOLANESE: Biagioni, Degano, Podenzana (59’ Lapperier), Beggiato, Billi, Tacchini, Sommovigo, Gervasi (56’ Castellanotti A.), Alkurti (59’ Serusi), Maggiari (75’ Lorieri), Castellanotti D. All. Ravecca.
CEPARANA: Fiorito, Chiappini, Russi, Angeli, Bertano, Agolli, Tarasconi F., Cariati, Gasparotti (59’ Giorgi), Terminello, Valletta. All. Tarasconi M.
Arbitro: Castellucci della Spezia.
Marcatori: 52’ Terminello, 54’ Valletta.
Note: al 21’ Fiorito para un rigore a Maggiari.
BOLANO - Va al Ceparana, che si impone per 2-0, il derby con la Bolanese nella seconda giornata del girone 15 di Coppa Liguria di prima categoria, giocata in notturna al ‘Bertolotti’. Al 52’ e al 54’ i ragazzi di Marco Tarasconi segnano i due gol decisivi prima con un sinistro dal limite di Terminello e poi con Valletta che sfrutta una disattenzione difensiva locale. Il risultato condanna la Bolanese all’eliminazione dalla manifestazione in quanto resta all’ultimo posto a zero punti mentre il Ceparana sale a tre.
