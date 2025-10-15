Coppa Italia di Eccellenza: ad Arenzano per passare il turno basterà perdere con un gol di scarto. Semifinali a portata di mano per la Fezzanese

Stasera alle ore 19 ad Arenzano la Fezzanese cercherà la qualificazione alle semifinali della Coppa Italia di eccellenza. E’ la gara di ritorno dei quarti e avendo vinto per 4-2 all’andata a Castelnuovo Magra ai fezzanoti per passare il turno basterà perdere con un gol di scarto. Direttore di gara Pettirossi di Genova.

C’è grande fiducia per i ragazzi di Giulio Ponte che sono reduci dalla brillante affermazione in campionato ottenuta con un roboante 5-2 giocando buona parte del match in inferiorità numerica che li ha confermati in vetta alla classifica assieme al Campomorone. A tal proposito il difensore Matteo Stradini afferma: "Ottima prestazione, giocata con la giusta mentalità nonostante l’espulsione dimostrando maturità e consapevolezza dei nostri mezzi. Stiamo esprimendo un ottimo calcio, anche se ci sono ancora alcuni aspetti su cui dobbiamo migliorare".

E’ la terza sfida in meno di un mese quella con l’Arenzano e va affrontata con la massima attenzione come hanno dimostrato i due precedenti in campionato ed in Coppa Italia. Infatti è l’unica squadra con cui i verdi hanno pareggiato in campionato e nella gara d’andata in Coppa Italia prima di perdere per 4-2 vinceva per 2-0. Di conseguenza per passare il turno ci vorrà un’ottima prestazione sul piano difensivo per una Fezzanese concentrata contro un avversario tosto e molto fisico.

Paolo Gaeta