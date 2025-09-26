Coppa Italia di Promozione, i verdetti. Qualificate Follo e Magra Azzurri

Acquista il giornale
Si chiude il primo turno della Coppa Italia di Promozione. A passare il turno sono il Follo nel girone G...

di PAOLO GAETA
26 settembre 2025
Si chiude il primo turno della Coppa Italia di Promozione. A passare il turno sono il Follo nel girone G e il Magra Azzurri nel girone H. I follesi perdono 4-2 al Tanca con il Canaletto ma vincono lo stesso il girone qualificandosi in virtù della miglior classifica avulsa. Canarini avanti all’12’ con Perez Mendez, pareggia al 19’ Menapace e al 21’ nuovo vantaggio gialloblù ancora con Perez Mendez; al 25’ il tris di Gia, al 73’ il poker di Bouhrame, accorcia al 93’ Lugeri su rigore. Nell’altra gara il Levanto travolge 4-1 il Beverino al ‘Colombo’. I beverinesi avanti all’8’ con Stirbu, pari al 61’ con Gargiulo. A questo punto sale in cattedra Rosaia che al 72’, all’84’ e 88’ decide la gara con un pregevole tripletta. Classifica: Follo, Levanto 6 punti, Intercomunale Beverino, Canaletto Sepor 3. Nel girone H la qualificazione si decide proprio all’ultimo, con una rete di Montali che consente al Magra Azzurri di espugnare 1-0 il ‘Miro Luperi’ di Sarzana e superare in classifica la Tarros, al termine di una gara caratterizzata anche dai legni colpiti al 28’ da Bonini con un tiro dal limite e al 69’ da Eldhiy.Don Bosco-Santerenzina si chiude sul 2-2 a Falconara. Santerenzini in vantaggio al 12’ con Ceesay su assist di Vicini. Al 49’ pareggia Lazzari sfruttando un bel lancio di Berti, mentre al 64’ i ragazzi di Gabriele Sabatini si portano sul 2-1 con Del Carria servito da Camara. Al 76’ Conte in rovesciata sfiora il palo. All’87’ Lazzari impegna il portiere. Al 93’ il 2-2 con un tiro dal limite di Zedda. Classifica finale: Magra Azzurri 6 punti, Tarros Sarzanese e Don Bosco 4, Santerenzina 2.

Paolo Gaeta

