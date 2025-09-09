Coppa Italia, il bilancio del mister. Domenica inizia il campionato: i verdi ospiteranno la Voltrese a Castelnuovo Magra. Fezzanese, Ponte sicuro: "Vogliamo divertire»

Una bella Fezzanese batte la Carcarese e si qualifica così per i quarti di finale di Coppa Italia d’eccellenza. I fezzanoti hanno disputato nel complesso un’ottima partita soprattutto sul piano del carattere e della qualità del gioco mostrato nella fase d’attacco realizzando quattro gol di pregevole fattura e sfiorando altri, ma soffrendo in alcuni frangenti sul piano difensivo. Il mister Giulio Ponte è soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi come si evince dalle sue parole: "Una gara che cercavamo da tempo e che ci servirà tantissimo per il campionato – afferma –. E’ stata una partita da emozioni forti e questo spero sia un denominatore comune per tutta la stagione. Penso che uno dei nostri compiti sia anche quello di tornare a far divertire ed emozionare i nostri tifosi attraverso prestazioni importanti. Mi piace lo spirito di adattamento in base alle situazioni, la reazione quando si viene ‘feriti’ da un gol o da una situazione poco favorevole, e che in settimana ci si alleni con il sorriso ma con determinazione. Rischiamo di prendere ripartenze in alcuni momenti del match, è vero, ma ne sono consapevole. Vogliamo divertirci e divertire. Per cui alcuni momenti un pò spregiudicati nella gara vanno gestiti meglio. Ora testa a domenica perchè sarà un campionato molto impegnativo". Domenica prima di campionato: la Fezzanese ospiterà a Castelnuovo la Voltrese.

Paolo Gaeta