Coppa Liguria maschile, seconda sconfitta per la seconda squadra della Nuova pallavolo San Giovanni. Niente da fare contro il Villaggio Chiavari

NP SAN GIOVANNI

0

VILLAGGIO CHIAVARI

3

(18-25 / 22-25 / 22-25)

NP SAN GIOVANNI: Adesso, Barsotti, Cutolo, De Cola, Fuggetti, Panada, Venturini, liberi Cariulo e Gallo. Allenatore Damiani

VILLAGGIO CHIAVARI: Attanasio, Barletta, Cuminetto, Daneri, Franzese, Lagomarsino, Lippi, Prolovich, Rebori, Solari, liberioCastelvecchio. Allenatore Assarini

Arbitro: Barcellone

LA SPEZIA – Seconda sconfitta per la Npsg nel percorso per niente facile di Coppa Liguria maschile in cui è costretta ad interfacciarsi con formazioni di serie C. Combattuti soprattutto il secondo e il terzo set in cui gli spezzini hanno dato del filo da torcere al Villaggio Chiavari, redendogli la vita più complicata del previsto. "Nelle due partite che abbiamo disputato – commenta coach Marco Damiani - abbiamo avuto a che fare con squadre di categorie superiori e di certo non è un aspetto da sottovalutare. Noi siamo un gruppo nuovo che deve ancora amalgamarsi e per questo dovremo lavorare sodo tutti insieme. Nonostante tutto siamo stati anche abbastanza organizzati e i parziali lo confermano. Certamente dovremo limitare gli errori e i miei ragazzi dovranno cercare di essere più autonomi e chiedere di più a loro stessi. Il nostro obiettivo stagionale sarà quello di salvarsi, cercando di far crescere i tanti giovani di cui è composta la rosa". Domani alle 17.30 alla scuola primaria "Bruno Ball" di Genova Quezzi i biancazzurri saranno ospiti del Movimento Ragazzi Santa Sabina nel terzo turno di Coppa.

Ilaria Gallione