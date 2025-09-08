Coppa liguria prima categoria. Bru.Bor.Lux, esordio con vittoria nel derby

La Coppa Liguria di Prima Categoria ha alzato il sipario con le vittorie del Bru.Bor.Lux, del Riomaior, del Lerici, del Marolacquasanta e del Cadimare. La neonata società, costruita dalla fusione tra il Brugnato e il Borghetto Vara, si è presentata alla grande battendo il Riccò le Rondini con il punteggio di 2-0. Dopo un primo tempo finito sullo 0-0 nella ripresa Selimi di testa sblocca il match. Il raddoppio è di Fiocchi. Buona la prima anche per il Riomaior che in trasferta supera il Ceparana grazie alla doppietta di Biloni, al 28’ su cross dalla destra di Martelli, raddoppio a inizio ripresa su assist di Rossi. Cadimare-Bolanese finisce 2-1. Al 30’ vantaggio locale con Antonio Naclerio che di sinistro in diagonale batte Casto. Al 38’ Maggiari si procura un penalty su cui Baldini si supera deviando in corner, ma al 45’ si fa perdonare con un tap-in vincente. Al 57’ viene espulso tra gli ospiti Luti, un minuto dopo arriva il gol di Afonso Calefe che assicura la vittoria ai pirati. La Forza e Coraggio cede in casa per 4-2 al Lerici. Al 10’ i locali passano in vantaggio con Mazzantini, tre minuti dopo Verona dal dischetto pareggia e al 16’ Gjonaj ribalta il risultato. Al 35’ Barcio cala il tris e a fine primo tempo Shqypi su punizione sfodera il poker. Al 47’ Morettini dagli undici metri accorcia. Bene anche il Marolacquasanta che liquida 2-1 lo Spezia Calcio Popolare grazie alle reti di Bravi al 13’ e di Garibotti che al 42’; momentaneo pareggio di Portoghese su calcio di rigore al 25’.

Ilaria Gallione