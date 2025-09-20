Coppa Liguria. Prima e seconda categoria. Le sfide di oggi e di domani
Questo fine settimana vedrà lo svolgimento della prima giornata della Coppa Liguria di seconda categoria. Oggi pomeriggio, sabato 20 settembre, si disputano due anticipi nell’ordine Ceula-Vezzano (Raso Scaramuccia Levanto 16), riposa Madonnetta, del girone V e Albianese-Romito Magra (Albiano Magra 15) del girone X. Tutte le altre partite dei vari gironi si svolgeranno domani, domenica 21 settembre con il seguente programma: Colli-San Lazzaro Lunense (Castelnuovo Magra 10.30) del girone X e Arcola Garibaldina-Rebocco (Tanca 18), riposa Mamas Migliarinese, del girone Z.
Si disputa anche la terza ed ultima giornata della Coppa Liguria di prima categoria anticipano soltanto Casarza Ligure e Bru.Borg (Casarza Ligure ore 15 arbitro Selmi di Chiavari) che si contenderanno il primato del girone 14 essendo appaiate in testa a sei punti. L’altra partita del girone 14 Riccò Le Rondini-Atletico Casarza Ligure (Cevasco San Benedetto 15.30 Ciuffardi della Spezia) si disputa domani, domenica 21 settembre. Sempre domani si svolgeranno Bolanese-Riomaior (Bertolotti Bolano 19 Bonino di Chiavari) e Ceparana-Cadimare (Incerti Ceparana 16 Lenzi della Spezia) proprio il risultato di quest’ultima sfida influirà sul primato del girone 15 e sulla qualificazione al turno successivo essendo i cadamoti primi a sei punti ed i ceparanesi secondi a tre punti.
Infine nel girone 16 si affronteranno Lerici-Calcio Popolare Spezia (Falconara San Terenzo 15 Castellucci della Spezia) e Marolacquasanta-Forza e Coraggio (Tanca 11 Chiapolino di Chiavari) con l’undici lericino capolista a punteggio pieno con sei punti che si scontra con gli spezzini ultimi ancora a zero punti. Mentre marolini e graziotti, con tre punti a testa, si affrontano in una specie di derby del ‘Tanca’.
Paolo Gaeta
