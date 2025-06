Cremonese domina, Gori e compagni non bastano: analisi della partita

GORI 5: bellissima parata sul fendente di Azzi, non convince la sua uscita sul diagonale vincente di De Luca. Nulla può sugli altri due gol.

WISNIEWSKI 6: tiene botta sulle avanzate cremonesi, provvidenziale una sua respinta in calcio d’angolo a inizio gara.

HRISTOV 5,5: per venti minuti fa il suo, con temperamento e decisionismo, poi non è impeccabile la chiusura sulla verticalizzazione vincente di De Luca che gli prende il tempo, colpendo la traversa.

MATEJU 6: discreto nel tamponare le sfuriate dei lombardi nella sua zona di competenza, qualche azzardata imprecisione negli appoggi (77’ VIGNALI 6,5: riapre i giochi con un gol per i minuti finali del match).

ELIA 5,5: guardingo nella fascia di competenza su Azzi, non riesce però a incidere con le sue progressioni (77’ RECA 6: apporta personalità, non è impeccabile sul gol di De Luca).

NAGY 5,5: un pedalatore mai domo, ma difetta in qualità (64’ CASSATA 6,5: iniezione di cuore e sostanza, salva un gol).

ESPOSITO S. 5: sotto tono per almeno 70’, non detta i tempi della manovra e la corsa non è quella dei tempi migliori. Solo nel finale di gara si prende la scena, servendo il passaggio vincente al fratello Pio.

BANDINELLI 5,5: in difficoltà, nella fase iniziale del match, a fronte della tecnica di Vazquez, in corso d’opera si riprende un po’ con un pregevole assist per l’accorrente Aurelio (64’ KOUDA 6,5: brio e tecnica, fornisce l’assist del gol a Vignali).

AURELIO 5,5: troppo contratto in fase di disimpegno, solo al 40’ prende coraggio e sfiora la rete con un inserimento dei suoi, respinto da Fulignati.

ESPOSITO P. 6,5: poche chance di colpire nel primo tempo, ben controllato dai difensori grigiorossi. Firma il suo ultimo gol in maglia bianca con un preciso rasoterra che non dà scampo a Fulignati.

DI SERIO 6: mai imbeccato efficacemente dai compagni, si danna l’anima per dare profondità alla manovra, ma è tutto inutile. Ci prova con un colpo di testa che termina sul fondo (68’ LAPADULA 5,5: dà un po’ di dinamismo, ma non incide).

ALL. D’ANGELO 5: l’incubo che nessuno avrebbe mai voluto vivere è la conseguenza di un approccio troppo nervoso da parte della squadra e di una supremazia evidente della corsa della Cremonese. Non convince l’inserimento nella formazione iniziale di Salvatore Esposito. Meritati gli applausi ai protagonisti del ‘Picco’ nonostante la delusione enorme.

ARBITRO COLOMBO 7: dirige con autorevolezza.

Fabio Bernardini