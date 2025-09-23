Crisi Spezia, arriva il presidente Stillitano. Serve una sterzata dopo il pessimo avvio

Il ritorno del presidente Stillitano, atteso alla Spezia la prossima settimana, il faccia a faccia di Gazzoli e Melissano con i giocatori, l’eccessiva assunzione di responsabilità di mister D’Angelo, la schiettezza del capitano Hristov nel rimarcare le gravi lacune. Si riparte da qui: da un complesso che sta deludendo su tutti i fronti e da un club che, ora come non mai, deve fare quadrato con il proprio allenatore. Melissano e Gazzoli, nell’incontro di domenica mattina a Follo con i giocatori, hanno posto l’accento su due aspetti: la necessità di resettare in fretta il passato – un passaggio già evidenziato più volte ma evidentemente non recepito – e l’esigenza di affrontare le partite con la combattività e l’agonismo che non devono mai mancare. I tifosi aquilotti meritano un dieci e lode ad oltranza per la pazienza e la fiducia tributate. Sabato scorso la legittima protesta, il tutto condito da un’ulteriore apertura di credito, probabilmente l’ultima, elargita con quel coro finale: "Siamo sempre con voi!". Mister D’Angelo si è assunto, com’è nella sua indole di uomo serio e corretto, tutte le responsabilità del disastroso avvio di campionato: "È colpa mia, i giocatori hanno fatto ciò che ho richiesto loro. Dobbiamo trovare qualcosa di diverso, un po’ di preoccupazione c’è, dobbiamo invertire le prestazioni, abbiamo tutte le possibilità per riprenderci".

Ma un quadro più preciso lo ha redatto Hristov che non ha nascosto le criticità: "Siamo tornati sotto zero, come squadra c’è mancato tanto in tutto, tecnicamente, tatticamente, in difesa e in attacco. Se in campo siamo così, vuol dire che non stiamo giocando da squadra e che in allenamento non lavoriamo bene. Ci manca la mentalità di vincere, dobbiamo ritrovare il gioco di squadra dell’anno scorso".

Dopo le analisi approfondite e i confronti interni su ciò che non funziona, ora è il momento di non sbagliare più, azzeccando da qui alla fine del campionato il giusto approccio alle gare e, a seguire, migliorando la qualità del gioco dal punto vista tecnico e tattico. La presenza del presidente Stillitano a Spezia sarà utilissima non solo per fare il punto sulla gestione economico-finanziaria del club, con l’imminente assemblea dei soci che approverà il pesantissimo bilancio in rosso di oltre venti milioni di euro, ripianato encomiabilmente dal patron Thomas Roberts, ma anche per dare il suo contributo in termini di carisma e esperienza al tecnico e alla squadra. In qualità di "custode" dello Spezia, Stillitano potrà dare input essenziali al gruppo aquilotto, sia in termini di vicinanza che di serenità e forza. Messaggi di coraggio da estendere, magari con una dichiarazione pubblica, alla gente che ama le Aquile.

Fabio Bernardini