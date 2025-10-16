Da domani a domenica al Palamariotti. Va in scena l’Italian Star Ballet. Grande evento di danza sportiva

Oltre duemila atleti parteciperanno da domani a domenica al PalaMariotti, all’Italian Star Ballet, manifestazione di danza sportiva, quest’anno ‘European Edition’. Giunto alla 5ª edizione, l’evento rappresenta uno dei più importanti appuntamenti italiani dedicati alla danza sportiva. L’edizione 2025 segna una svolta: da competizione nazionale si trasforma in una vetrina europea. L’evento è organizzato dalla New Academy D&D, con il patrocinio del Comune della Spezia, sotto l’egida del Comitato italiano ballo sportivo, con la direzione artistica di Alessandro D’Asaro e la direzione tecnica di Edilio Pagano.

"La Spezia è orgogliosa di ospitare la nuova edizione di Italian Star Ballet – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – , che per tre giorni renderà la nostra città un punto di riferimento per questa disciplina. Si alterneranno diverse specialità del ballo e partecipanti di tutte le età. Ospitare grandi manifestazioni di carattere nazionale e internazionale sta diventando sempre più il tratto distintivo della nostra città. Ringrazio gli organizzatori per aver reso possibile questa importante manifestazione". La tre giorni si aprirà con un momento di grande valore simbolico: la cerimonia di consegna dei Dance Spot Awards, riconoscimenti alla carriera e ai percorsi agonistici degli atleti e dei dirigenti che hanno segnato la storia della danza sportiva italiana. Un’occasione per rendere omaggio a figure di spicco del settore e celebrare l’impegno, la passione e la professionalità che animano questa disciplina, per poi proseguire con le competizioni vere e proprie nei due giorni successivi. Il sabato sarà la giornata di gara dedicata alle Dance coreografiche e Latin style, mentre la domenica la giornata sarà rivolta alle danze artistiche: danza moderna, danza classica, hip-hop, danze caraibiche e para dance, ovvero la disciplina che ingloba tutti gli stili di danza sportiva per atleti con diverse abilità. "Vorremmo ringraziare il Comune – affermano D’Asaro ed Edilio Pagano – . Se ancora oggi la manifestazione si tiene alla Spezia è merito del grande interesse dimostrato verso questo evento, capace di coniugare sport e turismo".

Marco Magi