Dalla delusione al sogno. "Spezia, ripartire insieme. Al Picco con entusiasmo»

"La botta è stata dura, ma siamo spezzini e ci rialzeremo". I tifosi aquilotti, ancora provati dalla mancata promozione dello Spezia in Serie A, guardano oltre cn fiducia: "Tutti insieme dobbiamo riprovarci". Invita a rialzare la testa Mattia D’Amore: "La delusione sta svanendo e si sta trasformando in sete di rivincita. Ho tanta carica dentro che porterò dentro lo stadio per sostenere la formazione aquilotta. Sono convinto che questa sconfitta non determinerà delle scorie negative nella squadra, ma una spinta ulteriore per riprovarci nel prossimo campionato. Sogno i ritorni di Mulattieri e Maggiore che sono nelle mire del club bianco. Spero anche che Salvatore Esposito resti con noi". Gli fa eco Paolo Sommovigo: "È stata dura assorbire la delusione di quella maledetta sera, ma ripartirò come sempre con entusiasmo. Penso che anche gli Aquilotti lo faranno perché vorranno rifarsi della delusione patita, dimostrando che la sconfitta è solo un incidente di percorso. Lo Spezia dovrà avere l’obiettivo di disputare un buon campionato, sperando di raggiungere quello che è sfuggito la stagione passata. Mi auguro di vedere giocatori che onorino la maglia bianca". Dello stesso avviso Alessandro Venturini: "Non ho ancora assorbito la grande delusione della mancata promozione in A, ma è d’obbligo ripartire con entusiasmo. La Serie B, per la mia generazione, era un sogno quasi irrealizzabile, ora me la godo. La squadra sarà rimodellata in gran parte, non credo quindi che ci saranno conseguenze negative per la delusione del primo giugno. Ciò che sarà veramente importante riguarderà l’entusiasmo e la voglia di fare gruppo che i nuovi giocatori dovranno portare. Spero che lo Spezia possa lottare per la promozione in Serie A, anche tramite i playoff. La B è difficilissima e grandi investimenti non sono sicurezza di vittoria certa, servirà soprattutto ricreare un bel gruppo". Giulia Carino è pronta a tornare al ‘Picco’ "In finale sul 2-3 ho creduto nell’impresa, poi quel dolore al triplice fischio che è ancora un po’ da metabolizzare. Ovviamente farò l’abbonamento a certificare, a prescindere dalla categoria, la vicinanza alla maglia bianca. Vorrei una squadra che abbia voglia e determinazione, i vecchi e i nuovi giocatori dovranno essere motivati e convinti del progetto, cominciando dall’allenatore. Abbiamo già visto con la retrocessione dalla A quanto la delusione abbia inciso nella testa dei giocatori. Spero in un campionato dove lo Spezia possa fare qualcosa in più rispetto alla salvezza, che resta l’obiettivo primario. Dipenderà da quanto la società vorrà investire. Mi piacerebbe arrivasse Mulattieri e restassero Degli Innocenti, Elia, Aurelio, Di Serio e Soleri, in sintesi lo zoccolo duro dell’anno scorso, con dei rimpiazzi all’altezza di quelli che andranno via e, soprattutto, con la stessa mentalità".

Pensa positivo Luigi Arpe: "La delusione è passata, anche perché è stato un anno dove ho visto una squadra lottare su ogni pallone fino al centesimo minuto in ogni partita e questo grazie al nostro mister. Penso che l’amarezza si dovrà trasformare in rabbia agonistica da parte dei giocatori e del tecnico, ritengo quindi che il prossimo campionato sarà ancora foriero di soddisfazioni per noi tifosi. Ho piena fiducia in D’Angelo, anche sulla scelta dei nuovi giocatori".

Fabio Bernardini