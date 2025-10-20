D’Angelo al passo d’addio. Aquile, arriva Pagliuca

Guido Pagliuca, classe 1976, toscano di Cecina, è il tecnico individuato dalla dirigenza aquilotta per succedere a Luca D’Angelo alla conduzione dello Spezia. Il summit mattutino, al quale hanno partecipato il presidente Charlie Stillitano, il proprietario Thomas Roberts, l’ad Andrea Gazzoli e il ds Stefano Melissano, conclusosi intorno alle 14, ha portato alla decisione di esonerare l’Omone e ripiegare sull’ex tecnico della Juve Stabia, fresco di esonero nell’attuale campionato alla guida dell’Empoli.

Dopo gli approfondimenti della portata economica dell’operazione da parte di Roberts, le indicazioni vanno verso l’arruolamento dell’allenatore livornese, dispensato dalla guida tecnica degli azzurri toscani lo scorso 14 ottobre e che, secondo la nuova normativa federale, è libero di accasarsi con un’altra squadra entro il 20 dicembre.

Da qui la decisione dello Spezia di puntare su di lui, con il tecnico che ieri ha dato la disponibilità di massima a sedersi sulla panchina aquilotta, ma che prima deve risolvere anticipatamente il contratto con l’Empoli, club che ieri era impegnato nel match casalingo contro il Venezia. Contatti già avviati tra le rispettive società con il via libera di quella toscana a liberare Pagliuca.

Oggi, se non ci saranno intoppi, il tecnico di Cecina dovrebbe mettere nero su bianco alla risoluzione del contratto (giugno 2027) con il sodalizio presieduto da Corsi, per poi legarsi contestualmente allo Spezia fino a giugno 2026, con rinnovo automatico in caso di salvezza. Con Pagliuca, dovrebbe arrivare in riva al Golfo anche il fido vice Nazzareno Tarantino.

A Luca D’Angelo va l’onore delle armi: lascia la squadra all’ultimo posto in classifica con soli tre punti totalizzati, ma con il ricordo di una salvezza miracolosa conseguita nel 2024 e di un campionato strepitoso nella stagione 2024-25, con record di punti in Serie B per lo Spezia e la Serie A sfuggita per un solo gol. Pagliuca che potrebbe essere ufficializzato già oggi dal sodalizio di via Melara.

Pesantissima la situazione che erediterà in casa aquilotta, servirà un’autentica impresa per salvare una squadra priva di anima, che ha racimolato ben cinque sconfitte (quattro in casa) in otto giornate e la miseria di tre punti. Una situazione deficitaria che ha portato alla decisione dell’esonero di mister D’Angelo il quale paga per tutti, anche per colpe non sue, perché come ha detto, giustamente, il presidente Stillitano le responsabilità sono di tutti. All’uopo l’osservazione e l’analisi degli americani è a 360 gradi.

Infine, pare vicina la stipula di un contratto di consulenza per lo scouting estero con l’ex ds aquilotto Riccardo Pecini.