D’Angelo: "Andare via? Mi spiacerebbe. A conti fatti non meritavamo di perdere"

"Mi spiacerebbe andare via, ma se la società deciderà così, lo farei senza dare fastidio". Fa impressione ascoltare questa frase pronunciata da Luca D’Angelo, colui che poco più di quattro mesi ha sfiorato l’impresa di portare lo Spezia in Serie A. Ma dopo la sconfitta casalinga contro il Palermo ci sta anche questo. Certo, quelle parole arrivano dopo altre altrettanto importanti, che saranno valutate dalla proprietà insieme a tutto il resto. "Stiamo facendo male, i risultati non sono sicuramente buoni – ha proseguito il tecnico – abbiamo giocato sette gare e c’è tutto il tempo per recuperare. Io sicuramente non mi arrendo a questa situazione". Per quanto riguarda l’analisi della partita, secondo il tecnico, l’esito "è un vero peccato, perché avevamo giocato alla pari". E infatti aggiunge: "Il primo gol l’abbiamo rimediato su una punizione da centrocampo che era stata pure calciata male. E anche il secondo, simile, c’è una palla che si impenna. Le occasioni più importanti, nella prima frazione, le abbiamo avute noi, però, contro gli avversari importanti, e il Palermo lo è, vieni subito punito. Fino al vantaggio ospite, c’è stata la grande opportunità per Kouda, poi ci abbiamo provato".

Anche il pubblico ha sempre sostenuto la squadra. "Ha dato una mano prima, durante e dopo il match, hanno pure applaudito alla fine, perché hanno capito che i ragazzi avevano messo in campo tutto". Insomma, si può uscire o no da questa situazione? "Lavorando, è l’unico modo che conosco. Sono una persona che prepara le cose e ama dare l’organizzazione, studiando l’avversario. Forse in questo avvio di campionato non sono stato capace di farmi comprendere al meglio, anche se, lo ribadisco, contro il Palermo non avremmo meritato di perdere. Ora i ragazzi devono staccare da questa situazione, perché dopo la sosta ci aspetta un’altra partita importante". Una conclusione c’è ed è sul valore della rosa. "Lo Spezia è una buona squadra che non sta rendendo come dovrebbe, non cambio idea sul gruppo in base ai risultati. Ci tireremo fuori dai questa situazione perché abbiamo tutte le potenzialità".

Gioisce intanto, dall’altra parte Inzaghi, che comunque rende merito allo Spezia. "Era difficile proporre una partita di questa personalità – ha esordito l’allenatore – soprattutto perché lo Spezia meritava di andare in Serie A lo scorso anno e in campo, adesso, sono gli stessi. È forte e può crearti pericoli in qualsiasi momenti. Certo, abbiamo fatto tutto noi: andati in vantaggio meritatamente di due gol, l’abbiamo riaperta con una sola disattenzione". Palermo in testa alla Serie B, di nuovo. "I tifosi credo che siano contenti di quella posizione, poi anche alla Spezia siamo tornati a vincere dopo oltre novant’anni. Stiamo abituandoli a record su record, quindi è giusto fare i complimenti ai ragazzi". Infine, ancora sullo Spezia. "Credo che lotterà fino alla fine per andare in Serie A, quella che meritava già lo scorso campionato".

Marco Magi